美軍戰艦拆除大砲改裝極音速飛彈 進入部署階段

圖為美軍朱瓦特級（Zumwalt-class）匿蹤驅逐艦。（圖片來源：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正將原本配備重型艦砲的朱瓦特級（Zumwalt-class）驅逐艦，改裝為可發射極音速飛彈的平台。相關進展顯示，該系統正由研發階段進入部署階段。

根據國防產業媒體《Defense Industry Europe》報導，美國國防部與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）已簽署13.6億美元（約合新台幣435.2億元）合約，加速推動「傳統快速打擊」（CPS）計畫。其中一項關鍵調整，是拆除原有的155公厘先進火砲系統，改裝為可搭載極音速飛彈的12枚發射管。

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這項改裝工程始於2023年8月。朱瓦特級驅逐艦最初設計概念為岸轟支援，但由於火砲系統技術挑戰與預算超支，海軍決定將其轉型為遠程打擊平台，賦予其在遠距離對敵軍重裝備進行精準打擊的能力。

極音速飛彈並非單純的「飛得快」，其戰術意義在於「滑翔與變軌」。根據計畫參數，該型飛彈射程達3000公里，最大飛行速度超過16倍音速（Mach 16）。

不同於傳統彈道飛彈固定、可預測的拋物線軌跡，極音速飛彈在發射後會進入大氣層邊緣進行「滑翔飛行」。這使其具備機動變軌能力，使彈道較難預測，進而提高攔截難度。這種結合彈道飛彈射程與常規彈頭精準度的特性，被美軍視為未來海戰的核心應用。

該系統首要搭載平台為朱瓦特級驅逐艦，後續計畫擴展至維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦，旨在強化美國海軍在全球海域的打擊選項。

隨著中國、俄羅斯與北韓等國加速發展類似能力，外界普遍關注美國相關部署進度。五角大廈官員指出，極音速武器已不再是停留在實驗室的未來科技，而是未來海戰中不可或缺的環節，這也促使美軍在改裝現役戰艦上不惜投入鉅額預算。

這項轉型代價高昂，極音速飛彈整合計畫使朱瓦特級驅逐艦的單艦總成本進一步攀升至約95億美元（約合新台幣3040億元）。該計畫雖歷經研發挑戰與艦艇減產，但美軍將此項改裝，被視為補足長程精準打擊能力的措施之一。

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