烏克蘭宣布反無人機成果 3月攔截3.3萬架俄羅斯無人機創紀錄

圖為烏克蘭「野蜂」（Wild Hornets）公司生產的「刺針」（Sting）截無人機。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭以無人機對抗無人機的戰術持續擴大戰果。烏國副總理費多羅夫表示，3月單月成功擊落逾3.3萬架俄軍無人機，較前一月倍增，創下開戰以來最高紀錄，顯示其無人機攔截體系已成為防空作戰核心。

軍聞網站「Defence Blog」報導，費多羅夫會見烏克蘭無人機製造商，了解廠商對於「Brave1」計畫建議的同時宣布了這項消息。烏軍攔截目標涵蓋「見證者」（Shahed）自殺式無人機、Zala偵察機與Orlan系列等多型無人載具。這套由烏克蘭自主發展的攔截型無人機系統，已從初期實驗轉為能每月處理數萬目標的主力防空手段。

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報導指出，該系統採用低成本無人機直接撞擊敵方目標，透過人工或人工智慧導引完成攔截，相較動輒數十萬美元的防空飛彈，成本大幅降低，使烏軍能持續應對俄軍大規模無人機攻勢。

不過，隨著俄方開始部署噴射動力版Shahed無人機，攔截難度快速提升。由於飛行速度增加，傳統攔截方式面臨挑戰，已成為烏軍當前最迫切問題。

為應對新威脅，烏克蘭「Brave1」國防科技計畫已聯合歐盟資助12項研發專案，入選的公司可獲得最多15萬歐元補助，開發時速超過450公里的高速攔截無人機，並推動新型反空系統技術。

此外，烏克蘭政府採取「按戰果付費」機制，加速技術導入與量產，目前已有約100家企業投入攔截無人機研發，並透過AI訓練平台提升全天候作戰能力。

報導分析，烏克蘭透過低成本、高產量的無人機攔截體系，有效抵銷俄軍大量無人機攻勢；隨戰場進入高速化與智能化階段，未來攔截技術將朝人工智慧與高速化發展，形成新一代空防模式。

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