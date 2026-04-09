美軍藏18年匿蹤機曝光！外型笨重 雷達反射卻低到接近蝙蝠等級

被工程師戲稱為「鯨魚」的Tacit Blue實驗機首創曲面匿蹤設計，其雷達截面積被形容低至接近蝙蝠等級。（圖取自19FortyFive）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國一款曾保密18年的匿蹤實驗機，外觀宛如笨重的鯨魚，但雷達截面積被形容低至接近蝙蝠等級。這項計畫打破了當時以銳角為主的設計思維，相關概念後來應用於B-2轟炸機發展。

根據軍事媒體《19FortyFive》報導，這款美軍實驗機與當時以銳角設計為主的匿蹤概念不同。這架被工程師內部戲稱為「鯨魚」（The Whale）的飛機，採用了獨特的連續曲面外型，用於降低被防空雷達發現的機率。

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為了在不暴露自身位置的情況下進行戰場監視，Tacit Blue引進了低截獲率（LPI）雷達與高斯曲面（Gaussian surfaces），這是一種用來模擬雷達波如何被表面分散的數學模型。美軍官員曾形容，該機的雷達截面積（RCS）低至接近蝙蝠等級。此外，設計團隊將發動機深埋於機身內部，並採用上方隱蔽式進氣口，以減少紅外線熱訊號。這些設計使其可在高威脅空域執行任務，相關概念後來應用於B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機設計。

儘管搭載前衛氣動佈局，研發團隊為控制1.36億美元的計畫成本，大量採用了現役裝備零件。例如起落架取自F-5E戰機，彈射座椅為常規的ACES II系統，發動機則採用類似商用客機的雙渦輪扇配置。這架飛機最終僅生產1架，在1982年至1985年間完成135次試飛。

該計畫於1996年正式解密。報導指出，該機目前收藏於美國空軍國家博物館，為早期匿蹤技術發展的重要案例。

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