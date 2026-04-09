愛國者飛彈恐更難買 美軍優先補庫存

愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）具備攔截彈道飛彈的高階性能，是目前產能最緊俏的防衛武器。（圖：Lockheed Martin）

〔編譯陳成良／綜合報導〕愛國者飛彈未來可能更難取得。美國正擴大採購其最新款的「愛國者三型增程型飛彈」（PAC-3 MSE）以優先補充自用庫存，外界關注在產能有限情況下，對外軍售供應恐受到擠壓。若產能提升速度無法跟上需求，包含台灣在內的各國盟友，未來取得飛彈的數量與交付時程可能出現變數。

美國海軍「標準六型」（SM-6）飛彈具備反艦與攔截彈道飛彈能力，但因現行產能提升速度緩慢，促使美方決定將陸軍愛國者MSE飛彈整合至神盾艦系統以填補缺口。（圖：美國海軍）

軍事媒體《Defense Express》報導指出，美國海軍計畫在2027年預算中編列17億美元（約新台幣544億元）採購405枚 MSE飛彈，單枚造價約419萬美元（約新台幣1.34億元）。這項動作被視為美軍正加速補強防空戰力，但也引發可能壓縮對外供應空間的討論。目前美軍正推動將原本屬於陸軍的MSE飛彈整合至神盾艦系統，反映海軍在既有飛彈產能不足的情況下，正轉向跨軍種調度這款高階攔截武器。

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報導分析，美軍轉向大量採購MSE補足缺口，主因在於現行主力飛彈的生產效率有限。目前美海軍主力「標準六型」（SM-6）飛彈產量較低，未來年產量僅能提升至約500枚。相較之下，MSE飛彈具備更強大的火箭發動機與靈活性，專為攔截高難度的彈道飛彈設計，且未來預估年產量可達2000枚。在面對新型反艦武器威脅下，巨大的供應落差使海軍不得不與陸軍同步搶購這款先進飛彈。

除了海軍訂單，美國陸軍同時規劃採購2798枚MSE飛彈以補充庫存。然而，洛克希德﹒馬丁（Lockheed Martin）目前的年產能僅約620枚。在產能嚴重受限的情況下，分析認為美方將優先滿足自身需求，導致外銷軍售的配額可能受到直接擠壓。目前雖無具體國家訂單受影響的紀錄，但相關供應鏈的變化已引發各界密切關注。

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