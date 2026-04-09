無人機現身聯勇操演！軍迷記錄國產小型無人機應對現代戰爭挑戰

軍迷意外記錄國產小型無人機隊，應對現代戰爭挑戰。（軍事迷獨家提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在屏東恆春半島進行的年度國軍重要演訓「聯勇操演」日前正進入實彈驗證階段，在漫天的砲火硝煙中，有敏銳的軍事迷意外捕捉到，國軍部隊已在野外實戰環境中操作小型無人機，這也是國軍無人機偵搜排首度在公開的大型操演中，展現其實戰部署與運用能力。

從軍事迷行車紀錄器流出的照片中可見，在野外道路旁，兩名身穿迷彩、配戴紅色盔具（疑為教官或測評人員）的軍人正專注操作。一人站立手持控制器，另一人則蹲伏在旁，身側是幾口裝有通訊設備、無人機組件（如螺旋槳葉片）的裝備箱。這幅畫面印證了烏俄戰爭後的現代戰爭趨勢，小型、分散式且具備高機動性的無人機偵搜小隊，已成為基層部隊不可或缺的「眼睛」。

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據了解，經濟部為減少對中製無人機依賴，推動「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，近期共遴選7案合計補助3.26億元。該計畫聚焦發展AI影像晶片及低成本飛控板，致力於建立從視覺導航、全向避障到國產飛控系統的一條龍能力。預期這些計畫成果將優先導入國防與警政領域，不僅提升基層部隊在極端氣候與電磁干擾下的作戰可靠度，更預計3年累積產值可達10億元，為國產無人機供應鏈紮根。

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