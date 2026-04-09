將官級飛行員親自執行任務 王鳴中：身先士卒是傳統 現今改不同型式

美軍日前深入伊朗山區營救受困的F-15武器系統官行動，引發全球矚目，圖為美軍同級F-15E戰機。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍日前深入伊朗山區營救受困的F-15武器系統官行動，引發全球矚目，也對這位身為現役上校丶現職為美國空軍聯隊長的高階軍官親自執行危險任務，進行了熱烈的討論，曾任空軍新聞官的退役中校王鳴中指出，這種身先士卒的傳統，中華民空軍也有，只是久未戰事，而以不同形式出現。

資深飛行員也表示，飛行部隊的聯隊長經常會帶頭飛行，既可以彰顯飛行部隊的團隊士氣，也是向外界呈現聯隊戰機具有良好的妥善率，例如每次在完成天安特檢之後，第一個飛行任務通常就是由少將聯隊長親自飛行，更高階的空軍將領則會不定期的以同乘戰機方式執行飛行任務。

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王鳴中在其臉書專頁上發文指出，民國56年的全軍炸射比賽，除了將各機種分組競賽外，將級的聯隊長與副聯隊長也要參賽（聯、大隊組），雖然不列計成績，當時的聯隊長都是經過抗戰時期的老飛行員，技術自然不在話下，也可以在眾小老弟前露兩手。

我國空軍早期就有少將層級飛行員，親自下場參與炸射比賽。（圖：取自王鳴中FB丶中華民國的空軍月刊328期）

他說，當時第一聯隊派出聯隊長、副聯隊長親自出戰，聯隊長是擁有擊落七架敵機紀錄的臧錫蘭少將，副聯隊長是董啟恆少將，他擔任五大隊大隊長時逢八二三砲戰，其麾下所屬的3個中隊，共擊落米格機21架，戰果輝煌，這兩位將軍的參加，使全體飛行員士氣大振。

二聯隊由聯隊長唐崇傑少將親自領軍，唐聯隊長在超低空投彈，在五次投彈中，創下了三枚命中、一枚跳中的優異成績，少將聯隊長還能有此成績，其麾下的飛行員怎麼會太差？最後頒獎時（聯、大隊組）的特優唐崇傑少將獲總司令頒西裝料一件，以資鼓勵，非常風光。

王鳴中指出，過去因為有美援，油料、零件非常充足，飛行員的時數非常驚人，現在每一分資源都要用在刀口上，自然將資源給年輕飛行員訓練為主，不過必要時，仍能看到將級人員親自披掛上陣，展現其精練的飛行技術，鼓舞士氣。

曾任空軍新聞官的退役中校王鳴中指出，這種身先士卒的傳統，中華民空軍也有，只是久未戰事，而以不同形式出現。（圖：取自王鳴中FB丶中華民國的空軍月刊328期）

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