【有片】飛彈打不掉的橋竟被炸斷 烏軍無人機鑽橋底掛炸藥

位於赫爾松地區的孔卡橋於2025年3月斷裂坍塌。這座堅固大橋在先前多次飛彈攻擊中均未損毀，最終遭烏軍以重型無人機鑽入橋底放置炸藥，成功完成摧毀任務。（圖擷取自 Telegram 群組「KHERSON Non Fake）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭部隊在去年一場攻擊反制行動中，出動重型無人機飛入橋底，將炸藥直接對向橋墩支撐點進行爆破。經過30次任務與兩個月的反覆行動，橋體最終斷裂坍塌。這種針對結構弱點的精準破壞，成功摧毀了先前多次空襲都未能擊斷的堅固橋樑。

英製Malloy T-150重型無人機原本用於前線物流運輸，因具備180公斤的優異載重能力，被烏軍改裝為執行「橋底施工式爆破」的戰術平台。（圖：malloyaeronautics.com）

軍事媒體《Militarnyi》近日報導，這場已解密的行動發生在2025年初的赫爾松（Kherson）地區，目標是俄軍控制區內的孔卡橋（Konka Bridge）。烏克蘭軍隊先前曾花費數個月，嘗試利用美製「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統或傳統空襲進行破壞，但因橋面結構極為堅固，始終未能達成預期戰果。

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烏軍部隊隨後改採極端戰術，利用重型無人機進入橋體下方，將特製炸藥固定在關鍵支撐位置。由於橋樑設計主要承受上方壓力，橋墩與底部結構相對脆弱，成為攻擊的突破點。烏軍將炸藥精準送入橋底引爆，這種模式被形容為像工程施工一樣，一點一點削弱橋樑的承重能力。

執行任務的是英製「Malloy T-150」重型無人機。這款無人機原本設計為澳洲放牧用的「飛行摩托車」，後演變為物流運輸工具。烏軍部隊看中其高達180公斤的載重能力，將其改造成精準破壞工具。該型機具備靈活的飛行性能，能輕易鑽入橋底死角，將50公斤重的炸藥放置在指定位置。

這場行動最終取得進展，展現了戰場上的極致耐心。報導指出，烏軍在長達60天內執行了30次掛載任務，累積運送1.5噸炸藥進行反覆引爆。直到橋底支撐力徹底崩解後，烏軍發動最後一次空襲，順利讓該橋斷裂墜入河中。

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