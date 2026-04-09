「1艘對1艘」應對共艦侵擾 李棟樑慰勉海軍感謝官兵守護海疆

軍人之友社榮譽理事長李棟樑（左）今日前往海軍司令部敬軍慰問，感謝官兵長期戍守海疆、守護領海安全的辛勞表現，並代表社會各界致贈慰問金，傳達對國防事業的堅定支持與關懷。右為海軍司令蔣正國上將。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕解放軍長期出動軍艦侵擾我國海域，部署在台海周邊海域的共艦常態維持在6至10艘，並且搭配海警船等船隻，軍政人士今天指出，面對共艦侵擾，我國海軍丶海巡署是以「共艦來1艘我們就出動1艘」的相應方式來應對處理，即使是承受相當大的戰備壓力，但有決心及信心丶能力來維護我國海疆主權及安全。

軍人之友社榮譽理事長李棟樑今日前往海軍司令部敬軍慰問，感謝官兵長期戍守海疆、守護領海安全的辛勞表現，並代表社會各界致贈慰問金，傳達對國防事業的堅定支持與關懷。

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國防部今表示，自昨（8日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機6架次、海軍艦艇8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有5架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。（圖：國防部提供）

李棟樑對海軍官兵不分晝夜監控海域、捍衛主權的辛勤付出，表達崇高敬意。李榮譽理事長表示，海軍官兵面對嚴峻情勢，始終堅守崗位，是國家安全最可靠的屏障，國人均對官兵的奉獻點滴在心。

海軍司令蔣正國上將代表全體官兵感謝李榮譽理事長長期對國軍的厚愛。蔣司令指出，李榮譽理事長多年來深入基層單位與偏遠地區敬軍，足跡遍及各角落，以實際行動為官兵加油打氣，不僅鼓舞部隊士氣，更讓官兵感受到暖心關懷，全體官兵將持續戮力戰訓職責，確保國家海疆萬全。

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