「疣豬」不怕沒油被迫撤離戰場！A-10終於能找運輸機接油

A-10攻擊機於4月2日執行史上首次「插管式」空中接油，緩緩接近 C-130 運輸機釋出的加油籃。美軍為因應戰場緊急需求研發新型轉接裝置，讓該機型能直接與運輸機對接補給，大幅提升前線作戰的可調度性。（圖：美國空軍國民兵）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去若加油機無法接應，被暱稱為「疣豬」（Warthog）的A-10 攻擊機甚至可能被迫撤離戰場。美軍近期為這款專責近接支援的機型加裝了新型接油裝置，讓它能從不同型號的運輸機進行補給，正式解鎖一條關鍵的「空中生命線」。這項改變確保了A-10在主力加油機無法支援的情況下，仍能持續執行任務，不至於因燃料耗盡而被迫返航。

軍事新聞網站《The Aviationist》報導，美國空軍國民兵與空軍預備役司令部測試中心（AATC）近期公布A-10C雷霆二式（Thunderbolt II）的新進展。該機型已成功完成「浮錨式（probe and drogue）」空中接油測試。目前A-10原本只能依賴KC-135加油機，缺乏備用方案，一旦該型機因調度或維修問題缺席，任務往往面臨中斷甚至失敗的風險。

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A-10攻擊機面臨的一大挑戰在於其低速飛行的特性。相較於其他超音速戰機，A-10 的空中接油速度僅約200節，這使得美軍最新型的高速加油機KC-46難以配合其節奏，導致加油過程極具風險。反觀由C-130運輸機改裝的加油機（如 KC-130J），其飛行速度與高度更符合「疣豬」的作戰環境。透過加裝新型接油裝置，A-10 如今能直接與這類遍布全球的運輸機隊對接。

Not AI. Current testing.



Hog on a Droge.



When they start landing in Carriers, I’m out. pic.twitter.com/17quJjBf4M — COL （Ret） Jeff in ???????? （@JeffFisch） April 3, 2026

報導指出，這套接油轉接器從概念提出到實機測試，僅花了數週時間即完成整合。此外，該裝置採「現場可配置」設計，地勤人員在第一線機場僅需數小時即可完成加裝，無需將戰機送回後方維修廠。這讓A-10能根據任務緊急程度，在傳統補給模式與新型接油系統之間快速切換。

此次升級顯著提升了A-10在複雜戰區的可用性。具備更多元化的接油選項後，不論是執行長時間空中巡邏或戰場搜救，飛行員都具備更穩定的後勤支援。美軍官員表示，這項能力可在短時間內補上戰場上的加油缺口，避免作戰任務因單一後勤環節中斷，確保一線部隊能在持續衝突中維持作戰動能。

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