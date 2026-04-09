「台版AGM-158」長程反艦飛彈射程近千公里 今年將進行作戰測評

澳洲空軍的F/A-18F戰機於去年2月，在美國首次射擊AGM-158C（LRASM）反艦飛彈。（圖片擷取自澳洲國防部網站），我國研製的則是陸射型的長程次音速反艦飛彈。

〔記者羅添斌／台北報導〕熟悉國防科研人士今天指出，中科院研製「長程次音速反艦巡弋飛彈系統」有成，規劃在今年進行作戰測評，這款射程可達900至1000公里的新型飛彈系統具有源頭打擊能力，也被稱為「台版AGM-158」，軍方過去曾多次爭取美方出售AGM-158給我國，但美方至今未曾公開表態，「台版AGM-158」的研製有成，將對美方評估出售給台灣有正面助益。

據指出，我國目前現役具有源頭打擊特性丶射程超過500公里的武器系統，包括有雲峰飛彈（或稱擎天極音速巡弋飛彈），國外智庫評估稱其射程可達2000公里，以及雄二E與增程型雄二E巡弋飛彈，前者射程為600公里，後者射程達1000公里。「台版AGM-158」系統若通過今年的作戰測評，將是國造第三款長程打擊系統，對反制共軍威脅，具有重大效益。

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此外，我國與美商合作的勁蜂四型長程攻擊無人機，配載標準重量彈頭的射程可達1000公里，若是以「減油增彈」的戰術運用方式，航程減為600至800公里，但可換取威力更大的彈頭酬載空間。

美國智庫曾指我國擁有多款具有源頭打擊能力的武器系統。圖中右側即為射程可達2000公里的雲峰飛彈系統。（圖：取自美國智庫CSIS網站）

AGM-158為聯合空對地遠攻飛彈（JASSM），是美國一款空對地長程巡弋飛彈，重量超過一公噸。其於1995年開始發展，2004年開始服役。除美國空軍外，部分西方國家如澳大利亞及芬蘭也採用了此型飛彈。除了射程350公里以上的標準版本外，射程增至1000公里的增程型AGM-158B （JASSM-ER）（ER意為「增加射程」Extended Range）也已服役多年，它的衍生款AGM-158C為長程反艦飛彈，是我國軍方爭取多時丶但尚未獲得的器系統。

熟悉國防科研人士今天指出，我國在現役雄二E及增程型雄二E巡弋飛彈的基礎上，繼續研製更加靈活運用的長程次音速反艦飛彈系統，主要是採用機動發射車的陸射型，這個項目的名稱就曾出現在114年軍品管制清單的項目中，印證中科院確實在進行相關研製工作，並代表已有一定程度的進展。

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