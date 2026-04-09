擋下上萬枚火箭！鐵穹15年實戰曝光 攔截率逾9成

色列「鐵穹」防空系統服役15年來已攔截逾1萬次，成功率超過9成，被視為實戰中能有效保護城市的防空系統之一。（圖取自拉斐爾公司專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對密集的火箭攻擊，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統在15年間攔下超過1萬枚來襲目標，攔截成功率超過9成，被視為少數在實戰中持續運作且能有效保護城市的系統之一。

軍事媒體《Defence Industry Europe》報導指出，以色列國防業者拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）近期標註了鐵穹系統首次實戰攔截滿15 週年的里程碑。該系統於2011年4月7日首度在實戰中擊落來襲火箭。這項數據的公布，顯示了以色列在因應大規模空中威脅時的防禦動能。

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鐵穹系統設計初衷是為了攔截火箭、巡弋飛彈與無人機等多種威脅。在高密度的攻擊情境下，系統具備強大的運算與追蹤能力，可同時鎖定並攔截多個來襲目標，確保防空網不被瞬間火力的「飽和攻擊」穿透。在過去15年的多次軍事行動中，鐵穹展現了極高的戰場可用性，成為以色列多層次防空體系的核心支柱。

這套系統的成功直接影響了現代防禦策略。拉斐爾公司董事長史泰尼斯（Yuval Steinitz）表示，鐵穹在過去15年中改變了戰場的面貌，讓平民免受無情威脅。執行長圖爾格曼（Yoav Tourgeman）則認為，說數以萬計的以色列平民生命歸功於這項發明，並不誇張。該公司強調，系統在開發僅兩年半後即投入實戰，展現了極高的行政與技術效率。

報導指出，鐵穹系統持續根據一線戰鬥數據進行軟硬體升級。目前該系統已引起國際高度關注，美國陸戰隊已決定採用鐵穹來強化自身的防空能力。此外，鐵穹的衍生版本「C-Dome」也已成功整合至以色列海軍艦艇，並在近期完成海上實戰攔截。這項在戰火中驗證的技術，已成為全球防空系統的關鍵指標。

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