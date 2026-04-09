企業也能打無人機？烏克蘭開放民間防空 已有企業擊落案例

烏克蘭民間企業人員於祕密地點接受模擬器訓練。為因應俄軍大規模無人機與飛彈襲擊，烏方授權私人企業採購防空設備並培訓操作人員，藉此分擔軍方的防衛量能。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭面對俄羅斯無人機連日轟炸，已開始授權民間企業自費採購防空武器。這意味著部分企業據點已具備直接對空開火的能力，官方證實已有公司成功擊落來襲無人機。這項由烏方稱為「全球首見」的民間防空計畫，目前已有多家企業獲得授權並投入運作。

《法新社》報導指出，烏克蘭國防部督察長米羅年科（Yuriy Myronenko）詳述了這項計畫。該計畫允許民間企業在獲得國家授權後，自費採購防空系統並由自家員工操作，以因應日益頻繁的空中威脅。米羅年科表示，目前已有16家公司獲得許可，且早在兩週前就出現首宗由企業擊落伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機案例。

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這項計畫正將部分防空任務交由民間企業分擔。報導指出，在烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區，一家公司利用安裝在遠端遙控砲塔上的重型機槍，成功攔截了數架俄羅斯無人機。在部分祕密訓練中心內，私人保安公司的教官正利用模擬器與電腦，訓練員工操作這些防空設備。這類模式讓經常成為打擊目標的能源與物流企業，具備了基本的自衛量能。

參與計畫的企業必須全面整合進烏克蘭空軍的即時協調系統。這套軟體系統能讓軍方指揮官清楚掌握「誰、在什麼位置、使用何種武器」擊落目標。米羅年科指出，目前民間防空的重點在於發展低成本的「攔截無人機」，單架成本可壓低至1000美元（約新台幣3.2萬元）以下。長期而言，烏克蘭甚至考慮允許企業採購肩射式防空飛彈（MANPADS）。

烏克蘭國防部︰防空目標提升至95%

烏克蘭國防部表示，目前的年度目標是將空降目標的擊落率從目前的80%提升至95%。雖然官方坦言民間防空無法解決所有防衛問題，但米羅年科強調，這是在壓力下的必要步驟，因為「每增加一個擊落一、二、三、四、五架無人機的機會，對國家防衛都有實質幫助」。

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