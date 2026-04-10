全新砲塔M60A3戰車全景外型曝光 5月19日實彈射擊作戰測評

首輛完成裝設新款「射、砲控及觀瞄系統」的M60A3戰車，配置了全新的砲塔，外觀比現役M60A3戰車簡捷洗鍊，砲塔後方的方欄型物體，應是因應M60A3觀瞄系統升級所增加的環控裝備。（圖：取自中科院網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院推動M60A3戰車射控系統性能提升案，首輛完成裝設新款「射、砲控及觀瞄系統」的M60A3戰車，目前正進行各項系統的測試中，規劃在今年5月19日進行實彈射擊作戰測評。裝設全新砲塔的M60A3戰車，全景外觀也首度曝光。

與現役老舊M60A3戰車的外型相較，新式砲塔的造型設計較為扁平流暢，而為將戰車內部容納新式的觀瞄及射控系統，砲塔的後方新增一個長方型的欄狀物體，應是因應M60A3觀瞄系統升級所增加的環控裝備。

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新式砲塔後方的欄狀物體其實體積不小，相關樣車先前在經過遮蓋後運輸的畫面，就可知道其大小。（圖片取自Taiwan ADIZ）

中科院昨晚將網站內容進行大幅度的更新，並納入強弓飛彈丶M60A3戰車砲塔性能提升及海劍羚飛彈等新興研製系統的介紹。

在有關M60A3戰車砲塔性能提升的說明部分，中科院指出：「本院依陸軍研提M60A3戰車性能需求，研製『數位式』射控、『全電力』砲控及『高解析』觀瞄等系統，替換原老舊總成，以提升射擊精度、縮短接戰時間及解決消失性商源等，強化M60A3戰車打擊力，以符灘岸決勝之構想，滿足作戰需求」。

中科院長李世強去年9月與Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）在航太展期間就M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄。由外商提供第三代熱像儀夜視能力，使其夜戰性能接近早期M1戰車，一樣具備獵-殲系統（Hunter-Killer），讓105公厘戰車砲砲管的指向精度、穩定度皆獲得大幅提升，射控以升級為全數位化。

中科院推動M60A3戰車射控系統性能提升案，首輛完成裝設新款「射、砲控及觀瞄系統」的M60A3戰車，目前正進行各項系統的測試中，規劃在今年5月19日進行實彈射擊作戰測評。圖為現役M60A3戰車進行實彈射擊。（資料照）

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