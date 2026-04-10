強弓飛彈射程達1500公里 全訊業績發表會意外曝內情

圖為強弓飛彈系統（資料照，記者方賓照攝）。

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國造防空飛彈具備「射的高、打的遠」等特質，中科院先前曾表示，強弓飛彈的攔截度可達70公里，但並未提及最大射程是多少，軍工微波功率放大器大廠全訊本週於證交所舉行業績發表會時表示，公司業務涵蓋弓二至弓四（強弓）飛彈、劍二及劍三飛彈，其中弓三飛彈射程達500公里，弓四飛彈射程達1500公里，這也是首次由國防廠商曝光新型飛彈射程距離。

綜合先前報導，強弓飛彈有效攔截高度為70公里，其配置的新型主動電子掃描陣列（AESA）雷達，更具備超過500公里的強大偵蒐範圍。

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目前，強弓飛彈量產案已納入1.25兆元軍購特別預算共361億，為2套系統丶至少128枚強弓飛彈。根據規劃，強弓系統與現役的天弓三型、愛國者三型飛彈（PAC-3）將形成高低配搭，共同構築多層次的防禦體系。未來由指揮中心介接數十臺飛彈發射系統，並導入AI輔助決策功能，可依據戰場態勢提出接戰建議，選擇由天弓三型或強弓飛彈系統優先執行攔截。

全訊更透露，強弓飛彈除了攔截高度達70公里，射程1500公里之外，其速度超過10馬赫。

而發表會上，全訊也將天弓五型飛彈納入業務範圍，指其研發目標是達到攔截高度100公里的新版強弓飛彈。

而據了解，天弓五型飛彈應是所謂的強弓二型，或稱強弓精進型，中科院在去年第四季已進行數次的射擊測試，預計今年將可進入作戰測評階段，若是測評作業達到預期目標，今年即可啟動小批量生產。

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