空軍黑鷹直升機玉山運補 2少將同行慰問氣象站人員

空軍救護隊黑鷹直升機降落玉山氣象站。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍救護隊黑鷹直升機9日執行交通部玉山氣象站運補任務，飛行官克服高山地形與不穩定氣流等挑戰，飛赴海拔3800公尺的玉山氣象站，載運補給物資，維持站內人員生活所需，展現優異的飛行技術，同時也確保高山氣象觀測作業穩定運作。

這次運補作業有2位空軍少將同行，分別是空軍司令部政戰副主任王自立丶空軍作戰指揮部政戰主任馮瑞華，2位將官在運補時機慰問氣象站人員。

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空軍司令部政戰副主任王少將（左四）、空作部政戰主任馮少將（左三），在運補時機慰問氣象站人員。（圖：軍聞社提供）

玉山氣象站海拔達到3800公尺，今年4月1日受鋒面水氣與低溫影響，玉山突然下起4月雪，玉山氣象站前廣場呈現一片銀白世界。今年1月19日，因強烈大陸冷氣團來襲，玉山出現壯闊雲海，前氣象局（署）長鄭明典20日分享這幕絕美風景指出，700百帕上方一點點（約海拔3000公尺），有很強的逆溫層，上方空氣非常乾，底下卻很潮濕，於是就出現廣大的雲海。

玉山氣象站在1月19日拍下壯闊雲海。（圖擷自鄭明典臉書）

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