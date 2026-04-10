美「阿帕契」成功首射Altius-700無人機 化身戰場指揮官

圖為AH-64E「阿帕契」直升機首次成功試射Altius-700無人機。（圖取自X@anduriltech）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍8日證實，AH-64E「阿帕契」直升機在亞利桑那州育馬測試場，首次成功試射Altius-700無人機，顯示未來旋翼機作戰不再依賴單一平台火力，而是透過人機協同延伸戰場觸角、分散風險並塑造戰場條件；在無人化與高強度作戰趨勢下，攻擊直升機正由「火力平台」轉型為「戰場節點」。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「阿帕契」2月下旬在育馬測試場參與「跨域火力概念集中作戰測試26」（CDF-CFWE 26）期間，運用掛架發射1架安杜里爾（Anduril）公司的Altius-700無人機，以蒐集這款又稱「發射效應載具」（Launched Effect）的測試數據，探索相關操作規範與未來多元任務彈性。

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這項計畫象徵「阿帕契」將迎來全新定位轉型，未來可望借重Altius-700無人機的460公里航程，以及模組化設計搭配酬載，執行情監偵（ISR）、信號情報（SIGINT）蒐集、電戰與精確打擊任務，讓「阿帕契」從「戰車殺手」攻擊平臺，搖身一變成為兼具搭載無人機、拓展戰場覺知與多領域戰力的遠距投射平臺與關鍵指管節點。

美國陸軍指出，本次測試為「地面與旋翼機用散撒發射效應載具」（LEDGR）計畫一環，旨在發展「模組化效應發射器」（MEL），藉由發揚快速整合與多元酬載能力，讓地面車輛或「阿帕契」、UH-60「黑鷹」在內的旋翼機等平臺，可搭載滯空攻擊彈藥、感測器等裝備執勤，發揚優異射程與操作彈性，大幅提升平臺的隱蔽性與生存性。

報導指出，透過投放效應器，可讓無人系統先接觸敵方，大幅降低機組人員暴露風險，並重構攻擊流程，由過去「先接敵再辨識」，轉變為「先感知再決策」，提升戰場生存能力。

值得注意的是，美軍僅用不到6個月便完成從需求到實測整合，顯示其正加速推動戰術創新，以因應未來與同級對手作戰需求。

報導分析，在防空飛彈、電子戰與無人機高度密集的戰場環境下，傳統攻擊直升機生存空間日益壓縮；美軍透過導入「投放效應器」，將阿帕契轉型為網路化作戰節點，不僅延伸打擊距離，更重構戰場感知與決策流程。

New Test Footage: AH-64 Apache attack helicopter executes rocket-powered launch of Altius-700.



This is the first time an Apache has employed a launched effect. https://t.co/tzq6soyNdi pic.twitter.com/YBsdP68si3 — Anduril Industries （@anduriltech） April 6, 2026

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