俄潛艦闖英海域想破壞海底電纜 遭曝光反制馬上撤退

英國政府曝光俄羅斯深海研究總局（GUGI）地潛艦駐紮情況。（圖取自英國國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯自俄烏戰爭爆發後，頻繁派遣民船實施灰色地帶行動，破壞波羅的海及北海的西方國家海底基礎設施。近期英國更證實成功追蹤3艘試圖對北大西洋海底關鍵基礎設施進行偵察的俄羅斯潛艦，並使他們任務失敗撤退。

英國政府指出，俄羅斯首先以1艘阿庫拉級攻擊潛艦作為誘餌，掩護隸屬俄羅斯深海研究總局（GUGI）的潛艦與特種艦艇行動。英軍隨即聯合挪威等盟國展開追蹤，並採取公開監控方式，使俄方行動曝光、失去隱蔽性，最終被迫終止任務並撤返本國。

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GUGI單位長期負責水下特種作戰，其任務包括平時測繪海底設施、戰時破壞關鍵基礎建設，被視為俄軍「灰色地帶」作戰的重要工具。

英國表示，全球超過99%的國際通訊與數據傳輸依賴海底光纖電纜，涵蓋金融、貿易與網路服務，一旦遭破壞將對全球經濟造成重大衝擊，使海底設施成為當前大國競爭中的關鍵戰略目標。俄羅斯此次行動是在中東局勢掩護下進行，藉由分散國際注意力，同步推動對海底基礎設施的偵測與潛在破壞部署。

軍聞網站「Naval News」報導，英國皇家海軍出動23型巡防艦「聖奧爾本斯號」、補給艦及梅林直升機，並結合皇家空軍P-8反潛巡邏機與聲納浮標，在北半球海域對俄潛艦進行24小時不間斷追蹤，相關行動橫跨數千海里，顯示英軍對水下威脅的高度警戒。

英國首相施凱爾強調，政府揭露俄羅斯破壞穩定的行動，並確保英國民眾不會為其行為付出代價；國防大臣希利則警告，英軍已掌握俄方對海底基礎設施的活動，任何破壞行為都將面臨嚴重後果。

此外，英方指出，近兩年俄羅斯在英國周邊水域活動增加約30%，包括間諜船「揚塔爾號」曾在英國海域活動，甚至對英軍飛行員施以雷射照射，顯示相關威脅持續升高。

英國近期亦在英吉利海峽與北海持續監控俄羅斯多型艦艇，包括驅逐艦、巡防艦、登陸艦與基洛級潛艦，並動用多艘軍艦與直升機執行長時間跟監任務。

為因應水下威脅，英國正加大防衛投入，包括追加1億英鎊強化P-8反潛巡邏機戰力，並推動「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫，結合無人系統與先進感測器，全面提升反潛與海底監控能力。

英國政府亦強調，宣布將國防支出提升至GDP的2.6%，並於本屆國會期間投入2700億英鎊，加速軍力現代化與戰備強化。

圖為執行監控任務的23型巡防艦「聖奧爾本斯號」。（圖取自X@HMSStAlbans）

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