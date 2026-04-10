海軍新建七號浮塢下水 將替代服役超過七十年舊浮塢

海軍新建7號浮塢今天下水。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船承造海軍新建7號浮塢今（10）日舉行下水典禮，由台船董事長陳政宏及海軍司令蔣正國上將共同主持。新建浮塢將替代服役超過70年且已坐底的6號舊浮塢，強化艦艇後勤維保能量。

下水典禮今在台船高雄廠區舉行，台船表示，該建造案於2023年8月18日簽約、2024年5月4日開工、2025年1月9日安龍，今年2月3日達成下水條件，全案價金約8.6億元。

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海軍官兵與台船人員在新建7號浮塢前合影。（台船提供）

台船指出，海軍新建浮塢（ARD, Auxiliary Repair Dock）為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。塢體全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800 公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

台船指出，其特色為自動化壓浮儎功能、閥控系統和電源管理系統，並提供整合監控系統，可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況，大幅提升作業安全與效率。

陳政宏（左）及蔣正國（右）共同主持7號浮塢下水典禮。（台船提供）

為有效執行建造管理及交塢後相關保固責任，台船建置完整艦艇設計藍圖，亦導入產品全壽期管理系統，整合現有管理資訊，並與裝備廠家建立良好關係。該建造案為保障海軍艦艇後續整備維修的重要設備，為穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，台船表示責無旁貸，並將秉持建廠精神，做政府船艦產業本土化政策的核心推手。

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