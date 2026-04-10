「強弓飛彈系統」性能一次看 中科院網站一口氣更新多項軍備亮點

去年台北航太國防展首度展出的中科院強弓飛彈（右）丶飛彈發射架（中）及AESA主動相列雷達（左）。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府建構「台灣之盾」防衛計畫，由中科院產製的強弓飛彈系統將是台灣之盾的上層攔截系統，攔截高度可達70公里，終端採推力向量控制，於稀薄大氣中仍具優異操控性能，於中空層攔截來襲戰術彈道飛彈，並與低層反飛彈系統形成重層攔截火網。中科院也在網站發佈強弓飛彈系統的詳細的性能說明，充分展現國防科技研發的信心及實力。

根據國防部先前說明，強弓飛彈量產案可搭配愛國者及弓三飛彈，達成反機、反彈重層攔截作戰目標；相較愛三、弓三的被動相列PESA雷達，強弓案的主動相列AESA雷達為美方提供技術協助、已完成戰測且可量產裝備，根據規劃，強弓最快明（2027）年可與國產天弓、天劍系統完成整合，建構首套國產區域防空飛彈體系。

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「強弓」飛彈發射情景，攔截高度可達70公里，影片中可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）

中科院本週完成網站內容的更新，並納入強弓飛彈丶M60A3戰車砲塔性能提升及海劍羚飛彈等新興研製系統的介紹。在強弓飛系統部分，分別說明強弓飛彈丶機動垂直發射架丶戰術中心車及AESA雷達車的性能特色。

相關人士指出，強弓飛彈系統經過多次的驗證，性能丶產能都經的起考驗，此次在網站上公佈相關性能細節說明，這代表著中科院國防科技研發實力的展現。

強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

強弓飛彈主要特色：

1.陸基型垂直發射防空飛彈，具備中層反制戰術彈道飛彈的能力。

2.終端採推力向量控制，於稀薄大氣中仍具優異操控性。

3.精準導引及選向彈頭以提升殺傷力，一體成形式複材發動機，提升易產易製性。

4.雷達具備目標分類與鑑別、多TBM（指戰術彈道飛彈）目標接戰、電子反反制之能力及高目標追蹤精度。

本系統包含：強弓飛彈丶機動垂直發射架丶戰術中心車及AESA雷達車。介紹如下：

飛彈：

• 飛彈最大速度：極音速

• 彈頭破片：高爆破片

• 發動機：雙節固態火箭

• 導控系統：中途:慣性+雷達上鏈修正

• 終端：主動尋標器導引

發射架：

• 發射方式：垂直發射

• 可承載4具彈箱。

戰術中心：

• 火控單元控制與命令中樞

• 目標識別。

• 目標威脅評估。

雷達：

• 目標分類與辨識。

• 敵我識別。

• 電子反反制。

• 雷達類型：主動電子式掃描相列雷達。

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