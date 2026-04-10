烏俄戰爭步入第五年：飛彈攻防轉向「百萬架次」等級無人機消耗戰

烏克蘭以無人機對抗無人機的戰術持續擴大戰果3月單月成功擊落逾3.3萬架俄軍無人機。圖為烏克蘭「野蜂」（Wild Hornets）公司生產的「刺針」（Sting）截無人機。（路透）

〔記者羅添斌／台北報導〕 烏俄戰爭自 2022 年 2 月 24 日爆發至今，已正式進入第五個年頭。根據各國國防智庫與雙方軍事彙整資料顯示，這場本世紀最大規模的軍事衝突，已從初期的精確飛彈打擊，演變為歷史上前所未有的「飛彈與無人機飽和消耗戰」。截至 2026 年初，雙方的空中攻防數據已達到驚人的規模，雙方動用的各型無人機達到上百萬架次之多。

俄軍戰略：廉價飛彈與大規模無人機襲擊

統計指出，俄羅斯在過去四年中，為彌補高成本巡弋飛彈的消耗，大量將原本用於防空的 S-300 與 S-400 飛彈 改裝為「地對地」模式，對烏克蘭前線城市進行密集轟炸。

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根據最新數據，俄軍自戰爭爆發以來的空中打擊強度在 2026 年 3 月達到巔峰：

．長程無人機：累計發射超過 83,000 架次（以 Shahed 系列為主）。僅今年 3 月，俄軍便創下單月發射 6,462 架 的最高紀錄。

．飛彈打擊：累計發射約 4,660 枚巡弋飛彈（如 Kh-101、口徑型）以及近 938 枚彈道飛彈（如伊斯坎德-M 及北韓援俄型號）。

烏克蘭海上無人艇在黑海實行不對稱作戰，成功迫使俄羅斯艦隊撤離並恢復貿易航道運作。這套實戰模式目前被美方視為解決荷姆茲海峽封鎖的可能參考。（美聯社資料照）

烏軍反擊：FPV 無人機成為戰場主宰

面對俄軍的鋼鐵洪流，烏克蘭則展現了極高效率的「不對稱作戰」。早期被視為戰場利器的 FGM-148 標槍飛彈雖立下汗馬功勞，但目前戰場焦點已轉向低成本的 FPV 自殺式無人機。

烏方統計資料顯示：

．戰場殺傷力：目前約有 75.5% 的俄軍地面損失是由 FPV 無人機造成，而非傳統火砲或飛彈。

．數量突破：2026 年 3 月，烏軍無人機發射頻次首次全面超越俄軍，烏克蘭以無人機對抗無人機的戰術持續擴大戰果。3月單月成功擊落逾3.3萬架俄軍無人機，較前一月倍增，創下開戰以來最高紀錄。

．防禦體系：烏軍憑藉 S-300 與西方援助的防空系統，在 2026 年 3 月維持了約 89.9% 的無人機攔截率，但在面對彈道飛彈時，攔截率仍受到彈藥庫存波動的嚴峻挑戰。

戰局現況：成本與科技的拉鋸

軍事分析家指出，隨著戰爭進入 2026 年，雙方皆面臨「高價值飛彈」產能不足的困境。一枚愛國者攔截飛彈造價數百萬美元，而一架自殺式無人機僅需數千美元，這種極度不對等的成本比例，迫使雙方不斷開發更廉價的電子戰與防禦系統。

目前適逢 2026 年東正教復活節，雙方雖達成短暫的 32 小時停火協議，但專家預測，停火期滿後，隨著春季攻勢展開，無人機與飛彈的混合飽和攻擊恐將再次升級。

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