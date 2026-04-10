陸軍第2個M1戰車營今成軍 584旅聯兵一營戰力評鑑成績優異

陸軍584旅今日舉行聯兵一營換裝M1A2T戰車成軍典禮，為第二個換裝M1A2T戰車的單位。（圖：軍聞社提供）。

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍聯兵584旅聯兵三營在2025年10月31日舉行成軍典禮，是我國第一個M1A2T戰車營，584旅今日舉行聯兵一營換裝M1A2T戰車成軍典禮，為第二個換裝M1A2T戰車的單位，陸軍第六軍團指揮官陳文星中將指出，聯兵一營官兵先後完成專長訓練及射擊驗證，並於戰力評鑑中榮獲優異成績，展現卓越的訓練成果與高昂士氣。

另據了解，第三個M1戰車營及269旅的戰車連預計今年年底可以成軍。

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陳文星指揮官校閱M1戰車部隊。（圖：軍聞社提供）

今天的成軍典禮於湖口營區舉行，由陳文星中將宣達成軍令，隨後由聯兵第564旅旅長周少將等人陪同校閱部隊。邀請新竹地區工商代表、各級學校師生代表及官兵眷屬蒞臨觀禮，換裝官兵精神抖擻、士氣高昂，展現保家衛國的決心。

陳文星中將表示，登步部隊從M24、M41D、M60A3、CM11到現今的M1A2T，不但是陸軍戰力的升級，更象徵國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，期勉全體官兵持續精實訓練，有效提升戰力，實踐防衛固守、重層嚇阻的整體戰略，守護國人生命財產安全。

此次成軍典禮亦邀請新竹地區工商代表，以及陽明交通大學、明新科技大學、清華高中、東泰高中、湖口國小、華興國小、中興國小等7所學校師生代表與官兵眷屬蒞臨觀禮，藉裝備陳展，讓國人共同見證國防戰力升級。

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