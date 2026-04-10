地表最強戰車！陸軍聯兵第584旅M1A2T成軍

M1A2T今天在第584旅聯兵1營正式成軍。（陸軍第6軍團提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕陸軍聯兵第584旅（登步部隊）今天在湖口營區，舉行聯兵1營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由陸軍第6軍團指揮官陳文星主持，並由聯兵第584旅旅長周廣宜等陪同校閱部隊。

M1A2T今天在第584旅聯兵1營正式成軍。（陸軍第6軍團提供）

陳文星致詞時說，584旅聯兵1營為第2個換裝M1A2T戰車的單位，官兵先後完成專長訓練和射擊驗證，並於戰力評鑑中榮獲優異成績，展現卓越的訓練成果與高昂士氣。

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陸軍第6軍團指揮官陳文星校閱新成軍的M1A2T戰車單位。（陸軍第6軍團提供）

登步部隊從M24、M41D、M60A3、CM11到現今的M1A2T，顯示我國陸軍戰力升級外，更象徵國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，期勉全體官兵持續精實訓練，有效提升戰力，實踐防衛固守、重層嚇阻的整體戰略，守護國人生命財產安全。

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