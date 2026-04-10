獨家》「鄭習會」登場 共機大舉侵擾嗆攔截台美機 廣播揭中共霸道本質

共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕 兩岸政壇上演「鄭習會」和平戲碼，但中共對台軍事施壓卻絲毫未減。根據軍事粉專「TAIWAN ADIZ」記錄，今日台灣周邊空域極不平靜，不僅有高達7架共機、7艘共艦及1艘公務船持續擾台，共軍甚至在廣播中囂張嗆聲要「攔截」我國及美國軍機。此舉不僅打臉國內在野黨近期盛行的「躺平」論調，更顯露其試圖將台灣海峽內海化的霸道野心。

根據記錄顯示，今日上午10時38分，我空軍於西南空域首度對高度8000公尺的中共軍機發出警告。然而，共軍隨後的行動愈發激進；下午14時17分，一架識別碼5051的台灣飛機在澎湖西南方中線以東（北緯23度23分，東經118度48分）航行時，竟遭中國人民解放軍空軍廣播威脅：「立即離開，否則我將予以攔截！」

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這種囂張氣焰不僅針對台灣，連美軍機也不放過。16時25分，位於蘭嶼東方空域（北緯21度58分，東經122度02分）、識別碼0456的美國飛機，同樣遭到中共空軍以「進入毗鄰區上空」為由要求離開。隨後，我空軍於16時36分再次對西南空域5000公尺處的共機實施強制驅離。

軍事粉專「TAIWAN ADIZ」對此評論指出，共軍今日的行動明顯具有高度挑釁性，尤其針對我國及美軍航空器的「攔截」恫嚇，顯示中共正試圖透過常態化侵擾，改變台海現狀。粉專記錄也發現，我國軍機今日展現不卑不亢的立場，曾記錄到十多次強硬回擊：「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我的行動！」

粉專認為，在「鄭習會」當天，北京一手遞出橄欖枝，另一手卻揮舞大棒，大規模襲擾台灣周邊。這不僅證明中共的和平承諾僅是戰術偽裝，更以實際行動否定了國內部分人士認為只要「聽話躺平」就能換取和平的幻想。面對這種「霸道鄰居」，唯有強化國防自主與國際協作，才是捍衛主權唯一的路。

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