短短16個月由零到設立「指揮部」 陸軍無人系統組織發展創紀錄！

陸軍「無人系統訓練指揮部」昨日在臺南內角營區舉行舉行揭牌典禮，距離2025年1月剛設立「無人機訓練中心」，歷時僅16個月，創下陸軍有史以來組織變革的紀錄。（圖：陸軍提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍在無人系統發展政策上展現快速成長丶跳躍式的組織擴充，繼2025年1月從零到有的設立「無人機訓練中心」之後，昨天再將訓練中心升格為「無人系統訓練指揮部」，成為具有教育訓練丶測考及研究丶武器系統建置決策的「兵監」級單位，歷時僅16個月，創下陸軍有史以來組織變革的紀錄。



兵監單位指的是「兵科」訓練指揮部，負責特定兵科的訓練、準則發展、以及幹部鑑測的最高專責單位。以陸軍為例，目前就有步訓部丶裝訓部及砲訓部等，另有通訓中心丶化訓中心及工訓中心等。陸軍的「無人系統訓練指揮部」，未來還將整合陸、海、空各類無人系統的「教育、訓練、測考及研發」等核心任務。

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陸軍司令呂坤修上將今年3月底主持無人機部隊訓測評鑑示範。圖為無人機「精準投彈」等各項課目演練時，均運用無人機即時回傳戰場影像。（圖：取自軍媒青年日報）

軍方人士今天指出，「無人系統訓練指揮部」已在昨天正式揭牌成立，涵蓋的業務範圍不僅是無中的無人機而已，而是會將水面無人艇丶水下無人載具丶機械狗在內的地面無人載台，全都囊括在內，代表軍方在無人系統的發展上，跟上世界腳步同步進行。

另據了解，「無人系統訓練指揮部」目前仍由上校軍官擔任首任指揮官，但兵監指揮部指揮官的編階，將在適當時間點調整為少將，以符合兵監單位的定位及等級。

無人機教官依序實施「攻擊固定、移動式、空中目標」及「精準投彈」等4項課目實兵示範。（圖：取自軍媒青年日報）

陸軍「無人系統訓練指揮部」昨日在臺南內角營區舉行舉行揭牌典禮，由陸軍教準部指揮官孔乃德中將主持，並偕同各級重要幹部共同出席，齊聚一堂見證歷史性的一刻。未來該指揮部將肩負整合陸、海、空各類無人系統之「教育、訓練、測考及研發」等核心任務，致力建構完整不對稱作戰體系，培育具備實務能力的專業人才，全面提升部隊作戰能量，為國防戰力注入全新動能。

孔乃德中將表示，無人系統訓練指揮部的成立，不僅象徵陸軍在推動不對稱戰力發展上的重大突破，更展現對未來戰場趨勢的前瞻布局，進而帶動作戰思維創新轉型，展現出陸軍的新戰力，為國防安全築起堅不可摧的屏障。

陸軍司令呂坤修上將今年3月底主持無人機部隊訓測評鑑示範，強調卓越的「戰技」與「戰鬥」能力是支撐「戰術」及「戰略」的基礎，期勉各級幹部要充分了解陸軍發展無人機的目的，是要與時俱進提升不對稱戰力，積極跨越基礎操作的層級，提升到在戰術作為上，運用無人機的特性與能力，強化陸軍國土防衛的戰力。

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