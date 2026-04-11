以為被打光？情報曝伊朗仍有數千枚飛彈 埋入掩體發射器可隨時挖出

伊朗國防部公布的「海巴爾」（Khaibar）彈道飛彈試射畫面。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國才說伊朗飛彈幾乎被打廢，但最新情報顯示，德黑蘭仍藏有數千枚飛彈。美方評估，伊朗仍可能從地下設施挖出發射器並重新使用。這也讓外界擔心，停火反而會讓伊朗有時間把飛彈戰力補回來。

《華爾街日報》報導指出，熟悉美國情報評估的官員透露，伊朗軍火庫中仍保有數千枚彈道飛彈。這項報告出爐之際，華府正致力於鞏固停火協議，並確保荷姆茲海峽重新開放。然而，部分美方官員擔心，德黑蘭可能利用戰火間隙重新集結其飛彈部隊。

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美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本週曾公開表示，伊朗的飛彈計畫已遭「功能性摧毀」。然而，最新情報報告卻呈現不同景象。雖然美方認為伊朗過半的發射器已受損，但其中許多設備可被修復，或從山體深處的地下設施中重新挖掘。以色列官員也證實，伊朗在開戰初期的2500枚中程彈道飛彈中，目前仍保有超過1000枚。

聯軍在打擊伊朗飛彈基地時遭遇地形阻礙。報導引述官員說法指出，伊朗飛彈設施深埋於山脈內部，以色列雖然封鎖了隧道出口，但基地核心結構極難徹底摧毀。美方評估，只要德黑蘭能打通出口，其發射能力將迅速恢復。此外，伊朗目前仍持有少量巡弋飛彈與無人機，可用於針對波斯灣船隻或周邊美軍發動零星襲擊。

針對當前局勢，專家預警伊朗具備快速重組部隊的能力。前中央情報局（CIA）分析師波拉克（Kenneth Pollack）指出，德黑蘭是中東地區強悍的對手。目前各界正密切觀測伊朗是否會利用停火空檔，尋求外部技術協助以因應被削弱的國防工業。

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