美「宙斯」飛彈與烏無人機整合 輕巧無人機也能裝飛彈

圖為「宙斯」（Zeus）導引飛彈。（圖取自X@ELMObrokenWings）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機戰場持續演進，美國Aeon公司證實，正與烏克蘭無人機製造商合作，讓輕型無人機也能攜帶美製「宙斯」（Zeus）導引飛彈。

軍聞網站「Defence Blog」報導，為整合，Aeon執行長兼創辦人塔瑪斯指出，該公司正與一家烏克蘭無人機製造商，展開「宙斯」飛彈的整合工作，將飛彈裝備在大型4軸無人機上，以延長接戰距離，並建構更優異的精準打擊能量；這也凸顯「宙斯」的性能與成本效益獲得肯定，能應對烏俄戰場作戰需求。

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「宙斯」飛彈長約76公分、重9公斤，擁有可快速換裝的模組化酬載段，且大量採用商規組件，大幅降低製造成本，並提升生產速度，每枚造價約5萬美元（約新臺幣158.9萬元），年產量可達1萬枚。

報導說，現役如「標槍」等反裝甲飛彈固然性能優異，但在研發之初並未考量與不同載臺的整合需求，價格也達數十萬美元，顯示「宙斯」飛彈可與無人載具搭配的價值。

目前Aeon已獲得美軍數千萬美元合約，也計畫與烏克蘭其他公司合作，拓展「宙斯」與包括地面和水面等多種無人平臺的整合，藉實戰經驗持續進行改良。

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