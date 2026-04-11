配合漢光兵推 季連成：著重演練橫向聯絡支援軍方

漢光兵棋推演10日啟動，中央聯合應變中心也將配合演習情勢成立。行政院政務委員季連成表示，兵棋推演著重在模擬戰時維持政府機制正常運作，整合演練中央、地方、國軍的橫向聯絡，支援軍方是演練重點項目之一。（資料照）

〔中央社〕漢光兵棋推演10日啟動，中央聯合應變中心也將配合演習情勢成立。行政院政務委員季連成表示，兵棋推演著重在模擬戰時維持政府機制正常運作，整合演練中央、地方、國軍的橫向聯絡，支援軍方是演練重點項目之一。

漢光兵推自10日起至24日啟動，中央聯合應變中心（CJEOC）全功能組此次也將配合漢光兵推，視演習情勢適時全數開設，並由行政院統一指揮，預計演習6天3階段，進行軍民整合資源調度與統籌管制，演練「預防性撤離」、「醫療後撤/擴充醫療區域規劃」以及「聯合交通運輸指揮與管制」等3大課題，行政院長卓榮泰也將參與。

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此外，新北、宜蘭、高雄、屏東同時會配合開設縣市應變指揮管制中心（LJEOC），進行跨縣市支援協處、協同合作等演練。

政院人士指出，已組建彈性應對機制，以及縝密組織規劃與詳盡周延計畫，建構國家整體應變體系，達到「維持政府持續運作」、「維持社會民生功能」以及「支持軍事行動」等3大功能，並且透過民力訓練及應用、重要民生物資盤整暨運送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網路安全等5大主軸工作，強化國家面對複合式風險的防範能力。

季連成受訪表示，兵棋推演非實兵，重點在演練戰時如何維持政府機制正常運作，除要演練戰時軍民協調議題，也要確保中央與地方縣市政府在國家遭受重大災難時候，相關機制以及關鍵基礎設施仍能正常運作，進行重要物資配售、穩定物價等。

再者，季連成強調，平時遇到重大災難都是國軍支援救災，但戰爭時情況可能反之，因為戰時，敵方攻擊首波都會鎖定軍事基地，如這次中東戰事，美軍基地就是被攻擊的主要目標，此時就變成地方政府必須協助軍方，因此演習必須凸顯中央、地方、軍方三角聯繫關係如何運作順暢，且要測試中央跟縣市政府的指揮機制能否更有韌性，避免指揮調度中斷。

此次也會演練政府機構與關鍵基礎設施遭受無人機導彈攻擊、空中轟炸攻擊、自殺型無人機攻擊、導彈等攻擊時的應處作為，包含如何安全防護、生存保存，以及後續設施復原重建等都將透過兵棋推演模式進行推演。

季連成提到，平時無人機敵情狀態都是由國防部發布新聞，但演練時為戰爭狀態，因此會讓中央、地方與軍方有共同作戰圖像，掌握台海敵情狀態，藉由共同圖像測試讓3方都有統一的行動。

政院人士說，此次CJEOC演練，將達到4個首次的目標，包括「首次形塑軍民整合共同圖像」、「功能組簡併流程以及運作模式簡化，提升應處效率」、「首次中央、地方、軍方整合演練」以及「首次4個縣市LJEOC參與演練，全功能配合中央實施兵棋推演」。

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