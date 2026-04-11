美造船業悲劇 洛杉磯級核潛艦博伊西號等待大修11年都等不到只好退役

圖為洛杉磯級潛艦（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國造船工業長期效率低迷，美軍軍艦維修困境浮上檯面。美國海軍宣布，服役中的洛杉磯級核動力攻擊潛艦「博伊西號」，在等待大修長達11年後，將提前除役，凸顯其造船與維修體系長期積壓問題。

軍聞網站「SUNI News」報導，「博伊西號」自2016年起排定大修，但因造船廠維修能量不足長期滯留港口，並於2017年喪失潛航資格認證。該艦多次在造船廠間轉移，直到2024年才獲得12億美元維修合約，累計投入資金已達16億美元。

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不過，美國海軍最終認定，該艦閒置時間過長、維修成本過高，決定放棄整修計畫，將資源轉向新型潛艦建造與其他艦艇維修。

報導指出，美軍目前公營造船廠的潛艦維修優先順序以彈道飛彈潛艦與航母為主，攻擊潛艦排在最後，導致維修積壓問題持續擴大。數據顯示，維吉尼亞級潛艦平均延誤約9個月，洛杉磯級亦延誤約4.5個月，影響整體戰力運用。美國會預算辦公室2021年曾指出，維修周期延長和人手不足是主因。

此外，海軍雖引入民間造船廠參與維修，但成本明顯高於公營體系，且人力配置與技術分工仍存在限制，難以根本解決產能瓶頸。

報導指出，「博伊西號」長期被視為潛艦維修積壓問題的象徵，此次除役決策反映美軍已轉向「優先投資新建與高效維修」策略，以確保有限資源發揮最大戰力。

分析指出，在潛艦需求持續上升與印太戰略壓力下，美軍若無法有效解決造船與維修瓶頸，將持續影響戰備可用率；此次放棄老舊潛艦整修，顯示其正重新調整資源配置，以維持整體水下戰力。

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