美極音速飛彈暗鷹將部署 美國會報告促管控成本曝單價13億

圖為美軍「暗鷹」（Dark Eagle）極音速武器系統。（圖取自美國陸軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍高超音速武器部署「暗鷹」（Dark Eagle）進入最後階段，首個飛彈連預計在數週內具備完整作戰能力。美國會研究處（CRS）報告督促，隨著飛彈進入採購與量產初期，應加強對計畫經費與進度的監督。

星條旗報報導，美國陸軍將為首個飛彈連採購首批8枚「暗鷹」飛彈，並持續推動部隊部署與作戰測試。根據美國會研究處2023年估算，購買300枚類似性能的中程高超音速飛彈單價約4100萬為美元。

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對此，美陸軍回應，首批採購8枚飛彈的單價將超過1枚飛彈本身的成本，但隨著訂單增加，未來單價也會逐步下降。

報導另說，目前已指派華盛頓州的第3野戰砲兵團第5營為第1個操作「暗鷹」的單位。

報導指出，「暗鷹」為美軍長程高超音速武器，採兩段式設計，最高速度可達5馬赫，射程約2776公里，具備滑翔載具機動能力，可突破現有反飛彈防禦系統，主要用於打擊高價值地面目標。

此外，該系統由陸軍與海軍共同開發推進段，並與海軍「常規快速打擊」系統共享技術，顯示其正朝跨軍種整合發展。

不過，從「具備作戰能力」到「完全成熟運用」仍有距離。該系統雖已進入部署階段，但相關系統仍需透過後續演訓驗證整體運用能力。測試包括監控飛彈系統對「高超音速飛彈敏感電子設備」的防護效果，以及飛彈表面材料和空氣動力學性能在高速下暴露於「高達攝氏1600度持續溫度」的表現。

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