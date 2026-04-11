美航艦不夠用 南美無對手擬「無航艦戰略」

圖為美軍核子動力航艦福特號（USS Gerald R. Ford）。（圖：美國海軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在全球戰略壓力升高下，美軍開始重新調整航艦運用模式。美國海軍作戰部長考德爾表示，正規劃一套「常態化海軍部署組合」，讓南方司令部未來在沒有航艦的情況下，也能維持區域行動能力。

星條旗報報導，美軍近年在印太、烏克蘭與中東多戰區同時承壓，航艦需求遠超可用數量；雖名義上維持11艘航艦，但約三分之一長期處於維修或整備狀態，導致部署彈性受限。

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報導指出，南方司令部轄區涵蓋中南美洲及加勒比海地區，目前主要任務為海上監控與打擊毒品走私，過去多由海岸防衛隊負責，但在2025年委內瑞拉危機期間，美軍曾出動「福特號」航母打擊群與兩棲部隊大規模部署。

不過，在抓捕委內瑞拉總統馬杜羅的過程極為迅速且順利，基本上沒有動用航艦，且隨著委內瑞拉政權更替，區域已無重大軍事威脅。專家指出，南美洲已並非需要航艦介入的高強度戰場，美軍應調整兵力配置。

因此，美國海軍正評估以濱海戰鬥艦、兩棲運輸艦等平台，搭配快速反應陸戰隊，建立替代航艦的「常態部署組合」，以滿足區域監控與低強度作戰需求。

專家分析，目前海軍與海岸防衛隊在任務分工上仍存在落差，後者資源不足難以獨立承擔任務，而海軍則不願長期投入高價值戰力於低強度任務，形成結構性矛盾。

此外，美軍在中南美洲缺乏大型前進基地，亦限制長期部署能力，未來不排除透過擴建既有設施或與盟國合作設立據點。

分析認為，美軍此次調整反映其正從「航艦中心」轉向更分散、彈性的兵力運用模式，在多戰區壓力下，如何以較低成本維持區域存在，將成為未來海軍部署的關鍵方向。

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