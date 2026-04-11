烏克蘭逆轉中 無人機兵力已超俄羅斯3成

烏克蘭軍人在測試場操作第一人稱視角（FPV）無人機。（美聯社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏俄無人機戰出現關鍵轉折。烏克蘭總統辦公室副主任·帕利薩表示，目前烏軍每日投入的攻擊型無人機數量，已比俄軍多出約30%，顯示雙方在無人作戰領域的優劣勢出現逆轉。

軍聞網站「Defence Blog」報導，烏軍目前在總體前線使用攻擊無人機比例與俄羅斯相比達到1.3比1，占據整體優勢，但在部分戰區俄軍仍握有數量優勢，顯示戰場態勢並非全面傾斜。回顧2025年，烏軍在無人機數量與性能上曾落後俄軍，甚至在庫爾斯克方向作戰中，俄軍憑藉光纖無人機優勢取得戰術成果。

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報導指出，光纖無人機成為戰場關鍵技術。烏軍目前約32%的攻擊無人機採用光纖控制，高於俄軍的24%。該類無人機透過線纜操作，不受電子干擾影響，使其在高強度電子戰環境中具備明顯優勢。

不過，帕利薩坦言，雙方在技術品質上仍大致相當，俄軍亦持續提升能力。目前俄軍正集中資源爭奪「低空空域」控制權，以支援地面部隊推進，特別是在南部戰線對烏軍形成持續壓力。

另一方面，烏軍地面無人系統運用亦快速擴大。數據顯示，今年3月份已執行逾9000次機器人任務，涵蓋彈藥補給、後勤支援與傷患後送。今年前三月已累計執行約24500次任務，且頻率仍在上升，今年1月執行約7500次，去年11月則約2900次，顯示無人系統正逐步取代高風險前線作業。

烏克蘭國防部表示，未來將持續推動前線後勤無人化，以降低人員傷亡並提升作戰效率。

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