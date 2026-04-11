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獨家》國防部通令三軍停辦軍歌競賽 仍可在政訓活動時機教唱

2026/04/11 10:49

國防大學理工學院在2022年進行軍歌競賽活動。（圖：取自國防大學臉書專頁）國防大學理工學院在2022年進行軍歌競賽活動。（圖：取自國防大學臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍維持長達數十年之久的軍歌競賽將劃下終止符！軍方人士今天證實，軍歌演唱為國軍精神力的一環，但三軍部隊在舉辦軍歌競賽上花費不少心力，且當前三軍部隊戰備演訓任務繁重，為避免影響戰演訓任務，國防部決定取消長期來舉辦的軍歌競賽活動，但部隊仍可視時機進行教唱活動。

軍方人士說，三軍部隊傳統以來的軍歌演唱，的確能為部隊單位士氣帶來鼓舞作用，但是當演唱成為一種競賽活動時，各級幹部為了爭取榮譽，就會多花一些時間及心力，讓參與競賽的部隊官兵進行排練丶隊呼設計以及隊型的變換，這些都要時間去排練，在部隊以戰備演訓為優先任務之下，花太多時間去準備軍歌競賽，已失去發揮精神戰力的初衷，因此國防部在幾經評估之下，決定通令三軍部隊停辦這類軍歌競賽活動，但部隊仍可在不影響戰備任務下，找適當時機在營區內教唱。

國防部今天證實表示，軍歌教唱有助於振奮軍心士氣，昂揚部隊戰志；惟軍歌推廣將採不做形式驗收之原則，由各級部隊在不影響戰演訓任務前提下，結合各項集會與政訓活動時機教唱。

空軍第三聯隊在2020年接受司令部「部隊軍歌競賽暨軍歌教唱成效驗收」。（圖：取自空軍司令部臉書專頁）空軍第三聯隊在2020年接受司令部「部隊軍歌競賽暨軍歌教唱成效驗收」。（圖：取自空軍司令部臉書專頁）

國軍的軍歌競賽歷史悠久，在1950-1960年代，軍歌多透過徵稿與競賽方式產生。為了制度化創作，國防部於 1962 年成立「軍歌創作小組」，不僅創作了如〈夜襲〉、〈我有一支槍〉等經典曲目，也奠定了軍歌推廣的基礎。1970年代之後進入推廣期，並以軍歌競賽型式成為基層部隊、軍事院校的年度大事，用以凝聚團隊向心力並展現壯盛軍容。

不僅如此，當時在政府的政策推廣下，國內各公私立大專院校也都在軍訓室的指導下，紛紛舉辦校內及校際的軍歌比賽，雖然非軍事院校的軍歌競賽目前已經取消多年，但三軍部隊及各軍事院校的軍歌競賽，至去年為止仍維持舉辦。

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