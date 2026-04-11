太空直接撞掉洲際飛彈！美軍NGI攔截器曝光 主打「動能擊殺」

「下一代攔截器」（NGI）從地下掩體升空的模擬影像。該系統主打「動能擊殺」技術，具備在大氣層外以高超音速直接撞擊並摧毀洲際飛彈的精準量能。（圖：Lockheed Martin）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國正研發新一代攔截系統，目標是在大氣層外的太空中，以高超音速直接撞擊並摧毀洲際彈道飛彈（ICBM）。這項技術跳脫傳統的炸藥引爆模式，採取「動能擊殺」（kinetic kill）手段，被定位為美軍新一代飛彈防禦方案。相關設計顯示，該系統能在大量誘餌與假目標中，精準辨識並鎖定具威脅性的彈頭。

軍事媒體《Defence Industry Europe》報導指出，洛克希德﹒馬丁（Lockheed Martin）近期詳述了其「下一代攔截器」（Next Generation Interceptor, NGI）的各項性能。這款攔截器是針對不斷演進的洲際飛彈威脅所設計。洛馬形容，這項技術的精準度需求極高，如同是在太空中「以一枚子彈擊中另一枚子彈」。

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NGI 系統的核心在於其「攔截載具」（kill vehicle）技術。該系統不依賴炸藥引爆產生的破壞力，而是利用極高的動能，在高超音速飛行的狀態下精準撞擊目標。洛克希德馬丁表示，這項能力可縮短反應時間並提升攔截可靠度。與過去依賴單一攔截器的舊型系統不同，NGI 單次可部署多個攔截載具，用以因應包含誘餌彈在內的複雜空中威脅。

辨識誘餌與假目標 自動鎖定威脅彈頭

為了在太空中精準鎖定目標，NGI 配備了高靈敏度的感測系統。報導指出，這套技術能與地面雷達及指揮系統整合，利用先進演算法，系統可在敵方佈署的大量誘餌與假目標中，自主辨識並引導攔截載具命中真正具威脅性的洲際飛彈彈頭。洛馬強調，這項「自動化辨識」能力是提升防禦成功率的關鍵。

此款攔截器採用數位化設計，透過虛擬副本「數位雙生」（digital twin）進行各項性能模擬。這讓操作人員能在實體測試前，預測攔截結果。此外，攔截器平時將部署於地下發射窖中，洛馬指出其設計可確保在不需要移出掩體的情況下進行升級與維護，維持長達數十年的任務就緒狀態。這類技術主要用於攔截最高層級的遠程威脅，被視為未來飛彈防禦的發展方向之一。

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