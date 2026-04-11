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美軍最神秘無人機曾被伊朗干擾迫降？15年後同型機空襲遭擊毀

2026/04/11 14:02

美軍極其神祕的 RQ-170「哨兵」匿蹤無人機，目前公開照片仍極為罕見。（圖：美國空軍）美軍極其神祕的 RQ-170「哨兵」匿蹤無人機，目前公開照片仍極為罕見。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款極度保密的美軍匿蹤無人機，曾在任務中「異常降落」，最後落入對手手中。15年後，一架外型幾乎相同的無人機，出現在美軍公布的空襲畫面中。這起跨越15年的事件後續發展，正引發各界對相關技術對抗的關注。

伊朗製「見證者-171」無人機於展覽中亮相。這款被指為美軍極機密RQ-170匿蹤機的逆向工程複製品，其外型與原版幾乎完全相同。（網路開源照片）伊朗製「見證者-171」無人機於展覽中亮相。這款被指為美軍極機密RQ-170匿蹤機的逆向工程複製品，其外型與原版幾乎完全相同。（網路開源照片）

根據軍事媒體《Defense Express》報導指出，美國中央司令部（CENTCOM）發布的最新打擊影片中，出現一架採飛翼設計的大型無人機遭到擊毀。畫面中的機型被認為是伊朗製的「見證者-171」（Shahed-171）偵察機。相關分析指出，這款無人機與美軍極其神秘的RQ-170「哨兵」（Sentinel）匿蹤無人機高度相似。

這起事件的背景可追溯至2011年。當時一架美軍RQ-170在阿富汗飛行時失聯。外界認為，當時伊朗干擾了無人機通訊，並透過偽造座標訊號等方式，使該機降落在其機場。當時美方曾要求歸還原機但遭到拒絕。這起機密外流事件在當時引發國際輿論震動。

伊朗隨後宣稱對該機進行逆向工程，並開發出多款衍生機型。雖然「見證者-171」被認為在感測器與電子偵察能力上與美軍原版仍有顯著落差，但其具備長程飛行能力，且外觀幾乎與 RQ-170 雷同。最新畫面顯示，這類具備技術關聯的目標，已成為目前打擊畫面中出現的目標之一。

作為美軍目前最神秘的機種之一，RQ-170的存在直到2009年才被承認，至今公開照片仍極為有限。該機型被認為曾參與多項重大戰略任務。報導認為，這次針對疑似仿製機型的打擊行動，可視為該機密外流事件演變至今的後續發展，顯示相關技術衍生機型，已成為目前打擊行動中鎖定的對象。

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