美軍最神秘無人機曾被伊朗干擾迫降？15年後同型機空襲遭擊毀

美軍極其神祕的 RQ-170「哨兵」匿蹤無人機，目前公開照片仍極為罕見。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款極度保密的美軍匿蹤無人機，曾在任務中「異常降落」，最後落入對手手中。15年後，一架外型幾乎相同的無人機，出現在美軍公布的空襲畫面中。這起跨越15年的事件後續發展，正引發各界對相關技術對抗的關注。

伊朗製「見證者-171」無人機於展覽中亮相。這款被指為美軍極機密RQ-170匿蹤機的逆向工程複製品，其外型與原版幾乎完全相同。（網路開源照片）

根據軍事媒體《Defense Express》報導指出，美國中央司令部（CENTCOM）發布的最新打擊影片中，出現一架採飛翼設計的大型無人機遭到擊毀。畫面中的機型被認為是伊朗製的「見證者-171」（Shahed-171）偵察機。相關分析指出，這款無人機與美軍極其神秘的RQ-170「哨兵」（Sentinel）匿蹤無人機高度相似。

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這起事件的背景可追溯至2011年。當時一架美軍RQ-170在阿富汗飛行時失聯。外界認為，當時伊朗干擾了無人機通訊，並透過偽造座標訊號等方式，使該機降落在其機場。當時美方曾要求歸還原機但遭到拒絕。這起機密外流事件在當時引發國際輿論震動。

伊朗隨後宣稱對該機進行逆向工程，並開發出多款衍生機型。雖然「見證者-171」被認為在感測器與電子偵察能力上與美軍原版仍有顯著落差，但其具備長程飛行能力，且外觀幾乎與 RQ-170 雷同。最新畫面顯示，這類具備技術關聯的目標，已成為目前打擊畫面中出現的目標之一。

作為美軍目前最神秘的機種之一，RQ-170的存在直到2009年才被承認，至今公開照片仍極為有限。該機型被認為曾參與多項重大戰略任務。報導認為，這次針對疑似仿製機型的打擊行動，可視為該機密外流事件演變至今的後續發展，顯示相關技術衍生機型，已成為目前打擊行動中鎖定的對象。

"Now in our 5th week of the campaign, it is my operational assessment that we are making undeniable progress. We don't see their navy sailing. We don't see their aircraft flying, and their air and missile defense systems have largely been destroyed." - Adm. Brad Cooper, CENTCOM… pic.twitter.com/cTHgYJDxCF — U.S. Central Command （@CENTCOM） April 2, 2026

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