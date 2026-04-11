中國小型船頻入侵我領海 國安局:不排除測試海防能量

圖為海巡今年進行的「春節安全維護工作」。（記者邱俊福翻攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海所引發的國安疑慮，立法院外交及國防委員會下周一邀部會報告並備質詢，根據國安具送抵立院報告，入侵目標集中於金馬，本島則多於苗栗、彈水、林口、桃園等海域岸際，不排除中共藉此測試我海防應處能量。

立法院外交及國防委員會下周一邀國安局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」。

請繼續往下閱讀...

國安局首先指出，綜觀我外、離島地區查獲案例，多為無動力舢舨、船筏，本島地區則以小型船艇搭配舷外機為主；部分中籍人士偷渡來臺時間，適逢共軍對我發動戰備演訓、針對性軍演，不排除為中共在臺海遂行「海上灰帶侵擾」一環；同時，中共系統性運用自媒體，傳散各類短影音，質疑我權責機關處理偷渡案件流程及作法，渲染我海防監控失靈。

國安局進一步分析侵入特點，指出中籍人士利用「淘寶」等網路電商平臺，可輕易購得小型船艇搭配舷外機，利用速度快等特性，規避岸際雷達偵獲。而偷渡者主要來自廣西、廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份，且慣以「嚮往民主自由」、「尋求政治庇護」為應對說詞，隱匿犯罪意圖。

時間上，春、夏期間我周邊海象相對穩定，風浪變化幅度較小，有利小型船舶航行。統計對臺侵擾事件，多數發生於每年4月至8月，9月後受東北季風影響，案件明顯減少；不過，小型船艇體積小，岸際雷達不易偵獲，且對水深要求低，無須正規碼頭泊靠，僅須利用礁岩區、防波堤邊緣，配合漲潮即可駛入灘口靠岸。

國安局表示，臺灣本、外島海岸線綿長，多河口、灘灣等地形，監控不易，容易形成查察盲區，有待持續建置科技化、系統化之監偵設備；入侵之橡皮艇材質特殊，致雷達電磁波反射訊號微弱，不易偵獲，加以人員目視距離有限，須強化海上及岸際目標偵控措施；第一線海防勤員人力吃緊，工作部署仍存執行侷限，有賴相關單位包含海巡、警察、國軍，建立高效聯防通報機制，即時掌握狀況應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法