不是核武卻要總統下令？美軍這款飛彈20分鐘內可命中千里外目標

美軍官兵於演訓中操作「暗鷹」極音速飛彈。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕從發射到命中，可能不到20分鐘。美軍最新部署的極音速武器「暗鷹」（Dark Eagle），近日被正式納入國家層級的決策體系，發射權限由前線指揮官上收至最高中樞。這項調整顯示，未來任何動用這款飛彈的決定，都將直接納入國家指揮體系。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導指出，美國國會一份最新報告顯示，「長程極音速武器」（LRHW）已正式納入美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）指揮鏈。這種發射流程過去多見於核武或洲際打擊系統，如今套用在傳統武器上，被視為美軍對全球精準打擊決策鏈的重大戰略調整。

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剝奪前線開火權 飛彈權限直通白宮

這項變動實質上移除了戰區指揮官的發射授權。報導分析指出，「暗鷹」飛彈不再僅被視為陸軍砲兵的延伸，而是直接與政治決策連動的政策工具。這種將執行與授權分離的架構，確保這款射程達3500公里的武器，在使用前必須經過國家層級的評估。目前美國陸軍的多域特遣部隊負責操作發射裝置，但決定是否開火的權限則歸屬於國家中樞。

「暗鷹」飛彈具備極高飛行速度，從發射到命中目標僅需15至20分鐘。雖然其傳統彈頭重量不到 14 公斤，但在極音速飛行狀態下產生的強大動能，撞擊力相當於700公斤的黃色炸藥（TNT）。這種能量能精準摧毀敵方防空系統、指揮節點等高價值目標。目前該系統單枚飛彈成本估計達4100萬美元（約新台幣13.1億元），產能目前仍屬極低規模。

將決策權上收至戰略司令部的另一考量，是為了管理「誤判風險」。由於極音速飛彈在飛行初期的特徵與彈道飛彈雷同，敵方可能難以迅速判斷其搭載的是傳統或核子彈頭。透過中央集權化的決策流程，美軍能在關鍵時刻提供快速打擊選項，同時降低因誤判引發衝突升級的可能性。這項調整也反映出該系統在使用時，需納入國家層級的戰略考量。

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