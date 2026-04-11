國軍曾舉辦多屆「金笙獎歌唱大賽」 代言人竟是這些大咖藝人！

國防部決定取消長期來舉辦的軍歌競賽活動。圖為空軍第三聯隊在2020年接受司令部「部隊軍歌競賽暨軍歌教唱成效驗收」。（圖：取自空軍司令部臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕為避免影響戰演訓任務，國防部決定取消長期來舉辦的軍歌競賽活動，但部隊仍可視時機進行教唱活動，此事引發各界廣泛的討論，也回想起當年國軍曾舉辦的各類歌唱活動，其中，國軍在90年代曾舉辦多屆的「國軍金笙獎 KTV 歌唱大賽」，各屆的代言人可都是響噹噹的大咖藝人，陣仗之大丶社會各界追捧，令人回憶滿滿。

「國軍金笙獎 KTV 歌唱大賽」是國防部在 1990 年代為了提倡官兵正當休閒娛樂、改善國軍形象而舉辦的比賽，這項活動因為是為了鼓舞軍中士氣，屬於精神戰力的一環，是由國防部的總政戰部來主辦，總決賽時更由上將層級的總政戰部主任親自頒獎，三軍部隊都卯足了勁來配合參賽，更在賽前舉辦盛大的記者會，將擔任代言人的藝人役男都找來亮相。

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林志穎曾擔任第二屆「國軍金笙獎 KTV 歌唱大賽」的代言人，當時引發轟動。圖為林志穎入手全球限量、要價高達2億新台幣的法拉利新一代馬王Ferrari F80。（翻攝自法拉利官網）

「金笙獎」在90年代期間辦了許多屆，尤其又以第一屆（1994年）及第二屆（1995年）格外引起矚目，因為三軍藝工隊在輸人不輸陣的前提下，都把自家藝工隊具有藝人身份的役男全都拱出來擔任宣傳大使，或是活動的指導員。

例如：第一屆（1994年）：任賢齊、黃品源、張克帆、韓志杰、馬國賢擔任輔導員。第二屆（1995年）：林志穎、張震嶽、韓志杰擔任代言人。

「國軍金笙獎」在舉辦幾屆後便未再延續，主要與當時國軍的階段性任務達成及社會環境轉變有關。由於金笙獎活動已成功向社會大眾傳達國軍「活潑、親民、現代化」的新形象。當這種形象在公眾心中建立後，軍方的文藝活動便回歸到「國軍文藝金像獎」活動上，以維持軍中藝文創作的穩定與深度。

任賢齊（右）曾任第一屆「國軍金笙獎 KTV 歌唱大賽」代言人。圖為任賢齊與中國藝人劉宇寧（左）合影。（翻攝自微博）

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