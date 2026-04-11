中國送肩射飛彈給伊朗 「紅纓-6」、「前衛-2」都有實戰紀錄

「前衛-2」（QW-2）肩射型防空飛彈，是目前共軍低空層野戰防空的單兵主力裝備。（圖：取自中國央視軍事節目影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕國際媒體今天報導，中國正試圖透過第三方來運輸「人員攜行式防空飛彈（MANPADS，另稱單兵防空、肩射飛彈）」給伊朗，以補充其低空層的防空戰力，熟知中國軍事裝備發展及輸出的政府資深人士今天指出，解放軍現役的肩射型防空飛彈，主要為「紅纓-6」（HY-6）與「前衛-2」（QW-2）兩大系列，兩者都有外銷紀錄，預料此次會送交伊朗使用的，就是這兩款肩射型防空飛彈。

紅纓-6：具備優異抗干擾能力

「紅纓-6」（外銷型號為飛弩-6, FN-6）是中國自行研製的第三代防空飛彈。其最顯著的特徵在於具備「八稜錐形」的導引頭鼻錐，能有效降低飛行阻力並提升紅外線感測器的探測穩定度。

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．作戰表現： 該型飛彈具備全方位攻擊能力，有效射程可達 6.5 公里，最大作戰高度為 3,800 公尺。其採用的數位化偵測器，使其在面對敵機施放熱焰彈等電子干擾時，仍能精確鎖定目標。在多場國際局部衝突中，紅纓-6 曾多次擊落各型直升機與定翼機，實戰紀錄豐富。

伊朗軍方9日宣布擊落1敵機，但未說明細節。圖為美軍先前救援失聯飛官後撤離時自行摧毀運輸機。（法新社）

前衛-2：鎖定低空巡弋飛彈的「防空盾牌」

另一款核心裝備「前衛-2」（QW-2）則是在既有技術基礎上大幅改良的第四代型號。該系統研發重點在於應對「低空、超低空」目標，對於隱蔽性強的巡弋飛彈與武裝直升機具有極高威脅。

．技術優勢： 前衛-2 的最低作戰高度僅為 10 公尺，優於紅纓-6，使其能有效攔截貼地飛行的目標。其導引頭結合了雙波段（紅外線/紫外）尋標技術，具備極強的環境適應力與「射後不理」特性，反應時間縮短至 5 秒以內。

服役現狀與未來趨勢

軍事專家指出，雖然早期的「紅纓-5」已轉入後備或二線單位，但「紅纓-6」與「前衛-2」目前仍是解放軍步兵單位的主要防空武器。值得注意的是，因應現代「蜂群無人機」戰術，中國正加速將這些肩射飛彈整合至高機動車輛（如東風猛士）上，形成機動化、自動化的短程防空系統。

隨著「前衛-19」與「飛弩-16」等更新一代型號的出現，中國國產肩射飛彈正朝向更高精度、更強抗干擾力以及專門對抗微型無人機的方向演進，持續強化其低空空域的絕對控制力。

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