邊飛邊過濾！澳洲預警機在中東「扣住情報」 只給美軍防禦用數據

澳洲空軍 E-7A 「楔尾鷹」預警機執行空中巡弋任務。澳洲國防部證實，該機隊已延長在中東地區的部署，並在情資分享上採取「情報過濾」措施，確保僅提供防禦性質的支援，避免直接捲入攻擊行動。（圖：澳洲國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲部署於中東的E-7「楔尾鷹」（Wedgetail）預警機，在執行任務時並未對美軍分享所有數據。澳洲國防軍參謀總長強斯頓（David Johnston）證實，機組人員採取主動手段，針對傳回聯軍空戰系統的情報進行過濾，確保該機取得的關鍵資訊，僅限於支援防禦性質的任務。

據《衛報》報導，澳洲政府同意在中東地區部署這款先進的空中偵察平台，但為避免遭到捲入，在情報共享機制上築起防火牆。強斯頓在坎培拉說明，資訊輸出作業由機上人員判斷後執行，這代表澳洲掌握了情報最終是否送入聯軍系統的決策權，而非由美方全權接收。

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強斯頓明確指出，情報流動並非全自動連結。他表示，該機型性能強大，但最終決定哪些資訊能離開平台、並進入聯軍戰術網路的人，是機上的澳洲操作人員。透過電子與雷達系統的即時監控，機組成員能對偵測到的戰場動態進行篩選，確保傳輸出的內容僅與防禦性活動連結，不至於觸發美軍或聯軍的攻擊行動。

針對澳洲在中東的軍事角色，強斯頓強調國防部署優先順序仍聚焦於印太地區。他指出，雖然澳洲皇家海軍具備部署艦艇至荷姆茲海峽的技術能力，但政府將衡量戰略優先級，確保澳洲軍力能在印太維持穩定的戰略部署。這項說明反映了澳洲在履行盟友義務與維護區域避險利益之間，透過情報篩選來達成戰術平衡。

先前美國總統川普曾針對部分盟友在區域防衛行動中的投入程度提出質疑，認為相關國家在支援美方行動上力道不足。強斯頓對此回應，澳洲目前的國防部署並非能力限制，而是基於戰略分配的考量。透過主動提供防禦性情資，澳洲維持了與美軍的情報合作，同時確保其軍事參與控制在預期的防守範疇。

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