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軍工大廠曝強弓飛彈射程達1500公里 張誠：具備長程打擊資質

2026/04/11 16:52

「強弓」飛彈發射情景，攔截高度可達70公里，影片中可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）「強弓」飛彈發射情景，攔截高度可達70公里，影片中可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍工大廠全訊本週在業績發表會時表示，弓三飛彈射程達500公里，弓四飛彈射程達1500公里，這也是首次由國防廠商曝光新型飛彈射程距離，引起軍政圈的討論，前雄三總工程師丶現任桃園市經發局長張誠今天在臉書發文指出，這個背後隱含了防空攔截學中的「能量管理」邏輯，本質上就是在分配這具火箭發動機所產生的「總衝量」。

射高（攔截高度）：攔截效率的硬指標，反彈道飛彈系統的靈魂。為什麼？

• 攔截窗口（Engagement Window）： 彈道飛彈由高空俯衝，攔截點越高，我方越有餘裕進行「射擊—評估—再射擊（Shoot-Look-Shoot）」的戰術安排。

• 足跡範圍（Footprint）： 想像防禦系統是一個倒置的圓錐傘，攔截點越高，地面的保護區域就越大。

• 能量管理： 攔截彈必須在極短時間內垂直爬升至 70 公里甚至更遠的稀薄大氣層，這對發動機的瞬間爆發力與高空姿態控制（RCS）是極大的技術考驗。

去年台北航太國防展首度展出的中科院強弓飛彈（右）丶飛彈發射架（中）及AESA主動相列雷達（左）。（資料照，記者陳治程攝）去年台北航太國防展首度展出的中科院強弓飛彈（右）丶飛彈發射架（中）及AESA主動相列雷達（左）。（資料照，記者陳治程攝）

射程：技術儲備的側寫

新聞中提到的「1500 公里射程」，若從防空攔截的角度看，這更可能代表這具強大推進器的「潛力」。

• 當一枚防空飛彈具備極遠的水平航程時，意味著其發動機的燃料比與推力極佳。

• 若將此技術轉化為「地對地彈道」路徑，它確實具備長程打擊的資質；但若回歸「反彈道攔截」，這股能量會被轉換為克服重力的位能，以及在高空進行高 G 力機動的動能。

張誠表示，桃園擁有世界級的資通訊與精密加工實力，將這些技術整合進自主研發的防禦體系（如 T-Dome），是確保台灣生存最穩固的基石。每一公里的「射高」提升，背後都是無數研發人員對國土安全的承諾。大家覺得在現代不對稱作戰中，我們還需要加強哪方面的防禦軟實力？

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