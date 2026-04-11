俄潛艦一浮上海面就被盯上！瑞典戰機空中貼身監控畫面曝

一艘俄羅斯基洛級（Kilo-class）潛艦在海面航行時，遭瑞典JAS 39 「獅鷲」（Gripen）戰機從空中緊盯。（圖： 瑞典武裝部隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一艘俄羅斯潛艦在海面航行時，被瑞典戰機從空中緊盯。瑞典軍方近期公布畫面，顯示JAS 39 「獅鷲」（Gripen）戰機在上空伴飛監控，記錄下潛艦浮出海面的動態。這類監控任務已成為瑞典軍方的例行性作業，且觀察頻率日益頻繁。

根據軍事媒體《The Aviationist》報導，這起監控發生在連接波羅的海與北海的戰略水道「卡特加特海峽」（Kattegat）。瑞典軍方指出，這並非單一事件。隨著俄羅斯在北歐地區的水下活動增加，瑞典空軍的戰機搭配海軍「維斯比級」（Visby-class）巡防艦，已建立起一套「空海聯動監控」機制。

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為何潛艦會被戰機抓到？軍事專家分析，這與傳統「柴電潛艦」的動力機制有關。與核動力潛艦不同，柴電潛艦在水下依賴電池航行，電力耗盡後必須浮出海面，或是將通氣管升至水面深度，以便運轉柴油引擎補充能源。進入此模式時，潛艦的雷達訊號與紅外線特徵便會大幅增加，讓瑞典的戰機與海軍巡防艦能在第一時間偵測並全程持續追蹤。

Warships with the Swedish Navy and Coast Guard, alongside JAS-39 Gripens with the Swedish Air Force, are currently shadowing the Russian Kilo-class diesel-electric submarine, Novorossiysk （B-261）, in the Baltic Sea, after it passed eastbound yesterday through the Great Belt near… pic.twitter.com/1lUH7rxIcq — OSINTdefender （@sentdefender） October 15, 2025

瑞典軍方的因應方案是一套層次分明的防禦網。「獅鷲」戰機負責從空中進行監控與目標追蹤，確保潛艦行蹤持續掌握；而匿蹤性能良好的「維斯比級」（Visby-class）巡防艦則在海面進行低雷達反射的近距離觀測。這套層次防禦法，讓俄軍潛艦在試圖於關鍵水道進行活動時，持續保持在瑞典軍方的監控範圍內。

常增加 潛艦活動已成每週常態

根據瑞典海軍公開資訊，這類軍事互動已成為例行工作。統計顯示，俄軍潛艦在波羅的海與相關水道的活動頻率在近年顯著攀升，目前甚至維持在「幾乎每週」的頻率。瑞典軍方表示，將持續透過常態性的海空聯動機制，掌握區域內的所有水下動態。

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