把共軍可能行動都摸透！ 情報單位首納「漢光42號」兵推

國防部日前主辦「漢光42號電腦輔助指揮所規劃演練」暨「115年度總預算未通過對國防影響」記者會，多位將官出席。（資料照，記者塗建榮）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光42號」兵棋推演昨日起登場，這場14天13夜不間斷的兵推，除了與行政院主導開設的中央聯合應變中心（CJEOC）緊密配合，著重於軍、民整合演練外，知情人士表示，為了模擬應對共軍各種潛在手段，今年也將情報單位納入兵推編組之中，但涉及單位、演練想定等，皆不便對外透露。

國防部的漢光兵推不僅是下半年實兵演習的「前哨戰」，並納入各種新式裝備驗證，國防部日前說明，這場兵推主要推磨練指揮官作戰指導、用兵決策與參謀判斷、計畫作為能力，達成防衛作戰所須「高戰備」能力目標。包括中共灰色地帶襲擾、由演轉戰、武器犯台，以及國軍各階段的防衛作戰等，都納入各項演練當中。

值得注意的是，這場兵推不僅納入美國、以色列對伊朗發動的「史詩怒火行動」等國外重大軍事行動，知情人士證實，為了模擬應對共軍各種潛在手段，今年也將情報單位納入兵推編組之中，但涉及單位、演練想定等皆涉及機密，細節不便對外透露。

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另外，今年兵推也著重於軍、民整合演練，臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立與世新大學傳管系副教授、韌性委員會委員劉玉皙近期投書本報表示，此次演習重點，是中央將配合漢光電腦兵推演練開設CJEOC。其意義在於，台灣首次於演習中實際驗證「中央—地方—軍方」整合體系，並同步檢驗跨區協同能力。

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