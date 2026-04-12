空中掃描、水下接力！美軍開始清除荷姆茲水雷

率先通過荷姆茲海峽的伯克級驅逐艦「小彼得森號」（取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國中央司令部11日證實，2艘配備飛彈的驅逐艦已進入荷姆茲海峽展開掃雷，一架直升機在海面上方盤旋掃描水域，下方水下無人裝置同步潛入搜尋，美軍正以分層方式清除荷姆茲海峽內的水雷。

印度媒體《WION》報導指出，美國海軍此次行動分為多個步驟進行。為維持掃雷行動的安全，兩艘伯克級驅逐艦「小彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.）與「墨菲號」（USS Murphy）部署在周邊海域，負責監控空中與海面狀況。

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在實際作業中，美軍並未讓船艦直接進入尚未確認安全的水域，而是先由艦載直升機升空。直升機在海面上方持續盤旋，透過雷射裝置辨識漂浮或接近水面的可疑物位置。

針對較深水域，水下無人裝置被投放至海中，沿著海底移動並進行掃描。這些設備可回傳影像與資料，用於判斷海底環境與可能存在的爆裂物。

當可疑物被確認後，操作人員會進一步處理相關目標，以排除對航行的風險。整個過程由遠端進行，人員不需直接接觸水雷。

美軍中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）表示，相關行動的目標是建立一條經過驗證的安全航道，並將相關資訊提供給海運業者，以利商業船隻通行。

報導指出，荷姆茲海峽為全球重要能源運輸通道，約有相當比例的石油經由此處輸送。相關掃雷與航道清理行動目前仍持續進行。

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