巴林F-16V BLK70擊落伊朗無人機 我首批同型新機估9月抵台

巴林空軍的F-16 Block 70戰機近期立功，擊落伊朗的無人機。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美以伊衝突迄今雖稍微趨緩，但尚未完全停戰。巴林空軍近期證實，在伊朗日前頻繁發動無人機攻擊時，其F-16V Block 70戰機首度在實戰中擊落伊朗無人機，也創下該型機首例。事實上，我國也對美採購66架同型機，首架戰機預計在今年第三季、9月前返國，巴林的實戰經驗，也可望供我國空軍參照。

國防部副部長徐斯儉率團赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛馬公司完成驗收飛行測試的首架機。我方人員在赴生產線視察我國訂購戰機的生產狀況，還分別在組裝機件寫下「戰力強」、「保家衛國」以及台美「堅若磐石夥伴關係」等中英文字樣。（國防部提供）

綜合外電報導，巴林在今年4月1日清晨，派遣F-16V Block 70戰機緊急升空，成功擊落突破地面防空系統的2架伊朗無人機。執行任務的飛官分別發射AIM-120中程空對空飛彈、AIM-9X響尾蛇飛彈，顯示有人戰機在防空網之中的機動與快速反應能力，依舊深具價值。

不過，這類作戰模式也再度凸顯「成本不對稱」問題。外國軍聞網站《戰區》分析指出，先進空對空飛彈單價高昂，用以攔截成本遠低的無人機，將對戰時消耗造成壓力；美軍近年已嘗試導入空射雷射導引火箭等低成本選項，但相關能力仍未全面普及。

就性能而言，F-16V Block 70在反無人機作戰具一定優勢，其搭載AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達，可提升對低空、小型目標的偵測能力，並結合AN/AAQ-33「狙擊手」標定莢艙進行識別與追蹤，有助提升整體攔截成功率。

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巴林為F-16V Block 70戰機第一個採購國，2019年訂購16架，並於2024年開始接收。相較於1990年代服役的F-16 Block 40型，新機除雷達升級外，亦具備約1萬2000小時的機體壽命、數位化座艙與強化任務電腦架構，整體作戰能力大幅提升，並可執行對空、對地與對海多元任務。

我國向美採購66架F-16V Block 70機，繼國防部副部長徐斯儉日前赴美視察F-16V產線，並見證首架機完成驗收飛行測試後，國防部長顧立雄日前於立法院表示，首架機可望於今年第三季、9月前交運返台。

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