曝荷姆茲海峽水雷「不到10枚」 智庫：美艦突破水雷威脅心理效應

美軍伯克級驅逐艦通過荷姆茲海峽。

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍中央司令部宣布，其所屬2艘伯克級神盾驅逐艦進入荷姆茲海峽，進行掃雷前置部署。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）分析，根據美方掌握情資，伊朗部署的水雷可能不到10枚，透過「可能存在」的威脅製造不確定性。美軍伯克級驅逐艦進入海峽航行，就是在證明既有航道仍可安全使用，削弱水雷威脅心理效應。



「戰爭研究所」最新一份報告陳述，伊朗宣稱在涵蓋約1394平方公里的海域內可能存在水雷，甚至包括國際航運慣用的分道通航制航道。由於外界無法確認水雷實際位置，部分船隻為降低風險，被迫改行經伊朗領海，進而落入其控制範圍。伊朗隨後向商船收取費用，以換取「不遭攻擊」的安全保障。此舉形同海上勒索，且違反《聯合國海洋法公約》關於海峽航行自由的規範。



值得注意的是，這篇報告指，根據美方掌握情報顯示，伊朗布設的水雷數量可能不到10枚，且布設方式相當零散，甚至伊朗自身也難以定位與清除。然而，伊朗目的並非實際封鎖航道，而是透過「可能存在」的威脅製造不確定性，進而影響航運與保險市場。



荷姆茲海峽是全球相當重要的能源咽喉之一。（法新社資料照）

報告進一步指出，水雷威脅已對全球能源市場產生外溢效應，在伊朗不直接發動攻擊、避免破壞停火的前提下，仍可透過風險升高推升油價與航運保險費，延長市場緊張狀態。德黑蘭當局可能認為，高油價與高運輸成本將對美國與其盟友形成壓力，進而迫使其在談判中讓步。



針對伊朗操作手法，美國正採取反制措施，報告陳述，美軍派遣伯克級驅逐艦進入荷姆茲海峽航行，意在證明既有航道仍可安全使用，削弱水雷威脅的心理效應。美方亦規劃對外公布安全通行路線，以降低市場恐慌與保險成本。分析認為，一旦商船恢復使用原有航道，伊朗透過水雷威脅所建立的談判槓桿將明顯削弱。



在美伊停火之際，「戰爭研究所」示警，當前停火反而為伊朗提供重整軍力的機會，美國與以色列先前持續打擊，已壓制伊朗飛彈部隊運作，包括干擾指揮管制、限制發射部署並削弱部隊士氣，但這些影響多屬暫時性。停火期間，伊朗可藉機重建指揮鏈與部署能力，為後續更具規模的飛彈攻擊做準備。



不過，報告指出，美、以空襲仍對伊朗飛彈體系造成結構性打擊，因為美、以鎖定伊朗燃料生產、導引系統與關鍵製造設施，使伊朗難以快速補充戰損，一旦現有飛彈庫存消耗殆盡，其打擊能力將受到長期限制。

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