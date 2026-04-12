這是什麼？美伯克級驅逐艦新型發射器意外曝光 疑用於反無人機

美軍伯克級驅逐艦「李文號」的艦體後段，有一個新型發射器，可能用於反無人機。（擷取自美軍陸戰隊網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍伯克級驅逐艦「李文號」（USS Carl M. Levin）近期被發現加裝一套用途未明的新型發射器，外界研判，可能用於反制無人機或者其他新型武器系統。在無人機攻防愈趨重要之際，美軍正積極尋求低成本攔截方案，致使相關發展備受關注。

綜合外媒報導，美國海軍陸戰隊4月份公布的照片，顯示位於珍珠港的「李文號」搭載的武器發射器。相關影像顯示，這套裝置位於艦體後段甲板、介於左舷魚雷發射管與後部Mk 41垂直發射系統之間，外觀具備多個發射單元，並可能採固定式設計、向上仰角發射。

美軍伯克級驅逐艦「李文號」。（取自美國海軍網站）

目前尚不清楚該發射器實際用途，報導指出，該艦的裝置至少在去年底前未曾出現，其他同級艦亦未見配備類似系統，顯示仍處測試或初期部署階段。美國海軍尚未對外說明相關規劃。

這型發射器可能與反無人機系統有關，近年美軍推動「下一代反無人機系統」（Counter-NEXT）計畫，評估多款低成本攔截器，包括Zone 5 Technologies開發的「White Spike」、Anduril公司的「Roadrunner-M」等。不過，現有公開構型與此次發現的發射器仍存在差異，尚難以直接確認。

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值得注意的是，美國海軍去年已在部分伯克級驅逐艦上，部署雷神公司的「郊狼」（Coyote）反無人機攔截系統，其安裝位置與此次新發射器相近；洛克希德．馬丁也曾提出於伯克級艦後段，配置可發射AGM-179「聯合空對地飛彈」（JAGM）的構想，該型飛彈除對地攻擊外，也具備反無人機潛力，皆顯示美軍相關整合方向具延續性，以及對艦載反無人機能力需求明顯提升。

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