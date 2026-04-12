6週研發成真！英國「空中殺手」曝光 實測已能攔截自殺無人機

Skyhammer攔截器近照曝光。該系統搭載攝影鏡頭，並配備具備人工智慧運算能力的視覺導引頭，能自動識別與追蹤自殺式無人機。（圖：劍橋航太公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對戰場上數量驚人的自殺式無人機，英國研發出專門的攔截系統，並在測試中成功擊落目標。這款被稱為「天錘」（Skyhammer）的攔截器，單發成本僅數萬美元，旨在打破當前「用高價飛彈打廉價無人機」的成本失衡困境。相關系統目前仍在測試與整合階段。

Skyhammer攔截器在實測中成功擊落目標靶機。（圖：劍橋航太公司）

軍事媒體《Defense Blog》引述英國國防部報導，劍橋航太公司（Cambridge Aerospace）已與英國國防部簽署合約，交付這款新型攔截系統。該專案進度極快，從概念發想至首次飛行測試僅耗時6週。這項發展顯示，西方軍工正加速開發具備「經濟規模」的防禦手段，以應對大量無人機的消耗性攻擊。

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現代戰場防空面臨的最大挑戰在於經濟效應。使用造價數十萬美元的防空飛彈，去攔截僅數千美元的自殺無人機，已成為各國國防預算難以承受的負擔。Skyhammer的設計哲學在於提供一種「可負擔的規模化防禦」。其單價約為數萬美元，大幅優化了交換比，讓前線部隊能以較低的成本進行長期防禦，避免陷入資源消耗戰。

Skyhammer是一款管狀發射的攔截器，時速可達700公里。與傳統需要士兵手動操控的飛彈不同，該系統配備雷達尋標器，可在各種環境下自動識別目標。當系統鎖定威脅後，能在無需人工介入的情況下自動追蹤、鎖定並攔截。其內建的爆破碎片彈頭，專門用於破壞自殺無人機或次音速飛彈的結構。

該系統具備極高的戰術彈性。由於其彈翼與尾翼在儲存時可摺疊，使其佔用的空間極小，能有效在固定陣地或移動平台間快速轉換。對於需要頻繁更換位置以避開攻擊的前線部隊而言，這種「即裝即用」的特性至關重要。目前相關系統正持續進行測試與整合，以驗證其在不同戰場條件下的表現。

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