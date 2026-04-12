防範資訊外洩風險 陸軍強化公務群組管制落實保防作為

，陸軍持續強化保防體系，將社群媒體公務群組列為重要風險管制環節。圖為陸軍去年舉辦「將官盃」體能戰技競賽手槍射擊。（資料照，陸軍提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕面對敵對勢力透過蒐集零碎資訊、逐步拼湊國軍運作樣態的滲透手法，陸軍持續強化保防體系，將社群媒體公務群組列為重要風險管制環節，並納入日常教育與管理機制，透過制度化規範與宣導作為，全面防堵資訊外洩風險。

軍方指出，國安威脅型態已由傳統機密竊取，轉為更隱蔽、多元的滲透模式，即便是值勤表、膳食菜單、車輛調度等看似一般性資訊，亦可能遭有心人士蒐整利用，進而影響整體防衛安全。因此，現行保防教育除持續強化機密資料管理外，亦著重「資訊整體防護」觀念，提升官兵對各類資訊敏感度。

為落實相關作為，陸軍司令呂坤修日前於軍務會報中，要求保防安全組針對資訊安全管制提出具體措施，並透過圖文案例、情境宣教及實務演練等方式，使官兵了解敵對勢力可能以金錢利誘、情感拉攏、學術交流或網路接觸等手法，逐步建立關係、降低警覺，進而誘導提供資訊，強化風險辨識能力。



呂坤修強調，保防安全是作戰安全的關鍵，官兵須落實「異常即通報」及「不接觸、不提供、不討論」等原則，將保防觀念融入日常管理。今年起，陸軍亦在《忠誠報》開設「保防DNA」專欄，期望將國家認同與保防警覺內化為官兵基本素養。

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在制度面上，陸軍同步精進公務群組使用規範，針對群組建立、成員審核、權限分級、訊息傳遞及內容管理等環節，訂定明確作業標準，嚴防未經授權人員接觸及不當資訊流通，並降低因翻拍、截圖或轉傳所衍生的外洩風險。軍方坦言，過去曾發生公務群組訊息遭截圖外流情形，對單位運作造成困擾，也凸顯強化管制的必要性。

陸軍表示，保密防諜工作並非口號，而是落實於日常生活與工作細節之中，未來將持續精進教育內容與宣導作為，結合實際案例與新興滲透手法，全面提升官兵國安敏感度，從源頭防範各類風險，確保部隊資訊安全與整體防衛能量。

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