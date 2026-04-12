【有片】不用炸彈也能讓城市停電？烏軍疑用「石墨戰法」攻電網

烏克蘭FP-1型無人機示意圖。俄方聲稱烏軍近期疑似利用此類具備長程打擊能力的載具，掛載特殊的「石墨彈頭」攻擊能源路網，意圖透過導電纖維引發電力系統短路。（圖取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不用大規模爆炸，也能讓整座城市陷入黑暗？相關殘骸畫面近期在網路流傳，顯示俄烏戰場上可能出現一種新型攻擊方式，透過無人機投放特殊的導電物質，可能干擾電網運作，導致電力設施出現短路或停擺。這種不靠爆炸、專門針對電網的攻擊手段，正引發各界對關鍵基礎設施安全的高度關注。

網路流傳疑似烏克蘭軍隊使用的石墨彈頭殘骸，據報於FP-1或FP-2型無人機墜毀現場發現。（圖取自Telegram）

根據軍事媒體《Defense Express》引述俄方消息來源與影像報導指出，烏克蘭軍隊疑似在佔領區使用搭載「石墨彈頭」的無人機進行攻擊。流出的影像呈現一種設計獨特且不具標誌的新型彈藥。目前這項消息與相關行動，尚未獲得烏克蘭官方正式證實。

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這種被形容為「電網殺手」的武器，主要攻擊目標為發電廠、大型變壓器與高壓傳輸線路。由於石墨具備強大的導電性，當無人機將大量細微纖維散布在電力設施上時，會導致設備內部發生連鎖短路，可能影響局部供電系統運作，甚至在特定情況下造成大範圍供電中斷。相較於傳統炸彈，這種方式能以極低成本中斷城市運轉。

ВСУ применили «графитовые бомбы» , которые, взрываясь в воздухе выбрасывают графитовые нити, приводящие к замыканию ЛЭП

05.04,2026 ДНР pic.twitter.com/L63e0fs7Ke — Garry （@Garry417271035） April 6, 2026

石墨武器並非首次出現在戰場，但在無人機時代獲得了更靈活的運用。在1990年代的波灣戰爭中，美軍曾廣泛使用類似彈藥，據報當時造成伊拉克大範圍電網癱瘓。1999年南斯拉夫衝突中，相關武器也曾導致約70%的電力系統停擺。這類針對能源基礎設施的戰法，目前被認為是現代衝突中具備高戰略價值的因應手段。

分析指出，掛載這類石墨纖維的載具，可能是由烏克蘭 Fire Point 公司研發的FP-1深層打擊無人機或FP-2中程無人機。這兩款載具具備深入敵方後方能源節點的能力。不過，報導強調，目前流出的影像細節仍有爭議，部分觀察家認為相關纖維狀物質也可能是彈藥外殼或載具結構碎片。烏克蘭官方至今並未對是否將石墨武器整合進無人機系統做出具體回應。

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