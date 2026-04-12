和伊談不攏、神盾艦開進荷姆茲…美拳師號兩棲突擊艦續馳援中東

美軍拳師號兩棲突擊艦搭載直升機，日前在太平洋進行演練。（取自美軍第七艦隊臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、伊朗在伊斯坦堡的和平對話未獲進展，加上美軍2艘伯克級神盾驅逐艦開進荷姆茲海峽，致使中東戰雲再次凝聚。根據公開資訊，搭載美軍陸戰遠征支隊的兩棲突擊艦「拳師號」，本月初離開夏威夷後，目前還在太平洋航行，持續朝中東挺進，若以航速與航程估算，抵達中東的時間點可能落在本月下旬。

根據美軍公開資訊，拳師號兩棲突擊艦（USS Boxer, LHD-4）上月18日從美國加州啟程，上月底抵達夏威夷珍珠港，簡單整補後於4月1日再度啟航。美軍第七艦隊昨日在社群發布貼文、照片顯示，拳師號兩棲突擊艦在太平洋航行途中，持續驗證艦載機起降作業，藉此因應各種區域情況。

美軍MV-22魚鷹機從拳師號兩棲突擊艦起飛。（取自美軍第七艦隊臉書）

「拳師號」為黃蜂級兩棲突擊艦，搭載第11陸戰遠征支隊（11th MEU），具備執行兩棲突擊、危機應變與非戰鬥人員撤離等任務能力。若依航程與航速推算，「拳師號」距離中東仍需數千浬，大約本月下旬才會進入印度洋、阿拉伯海，並與3月27日抵達中東的「的黎波里號」會合，屆時，總兵力達5000人左右的陸戰遠征支隊，將使美軍在對伊朗作戰上，擁有更大的用兵彈性。

另一方面，由於美國總統川普宣布「兩周停火」的期限，將在21日到期，外界關注美伊停火屆滿後，戰火是否重燃，但雙方迄今談判尚未取得突破。

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